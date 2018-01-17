Криштиану Роналду обиделся на «Реал». За что?

17 Янв. 2018 2018-01-17T14:57:34+03:00

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Лучший футболист мира 2017 года Криштиану Роналду действительно может покинуть «Реал». CR№7 (прозвище и торговый знак одного из самых известных игроков планеты), похоже, начал войну против собственного клуба. Криштиану не нравится, что он уже не считается главной звездой «Реала» и Испании. Он это узнал, заглянув в контракт Лионеля Месси.

Чем недоволен Роналду?

Зарплатой. На днях в прессу «слили» подробности контракта извечного соперника Криштиану Лионеля Месси. На некоторых калькуляторах нет столько нолей, сколько прописано в соглашении аргентинца. Итак по условиям нового контракта, который Лео перезаключил в ноябре 2017-го, он получает 106 млн. евро в год. А если в какой-то сезон «Барселона» выиграет одновременно чемпиона и Кубок Испании, а так же Лигу чемпионов, и Месси получит «Золотой мяч», то его зарплата взлетит до 122,5 млн евро!

Конечно, в Испании приличные налоги. После их уплаты Месси чистыми будет получать 50 млн. евро. Это 4 млн. евро в месяц, 130 тысяч евро в день - космические деньги даже по нынешним безумным временам. Зарплата самого дорогого игрока мира Неймара оценивается в 36,5 млн евро в год. Контракт самого Роналду - в 21 млн евро. И он, конечно, в бешенстве.

Кто выиграл Лигу чемпионов 2017? - Роналду и «Реал». Кто стал чемпионом Испании? - «Реал» и Роналду. У кого «Золотой мяч»? - у одного «Роналду». Тогда почему он получает в разы меньше чем Месси.

«Это не вопрос денег, это вопрос статуса!», - якобы сказал Криштиану Роналду своему окружению, и послал своего агента выбивать прибавку из «Реала».

А что «Реал»?

А «Реал» в свою очередь тоже послал агента - но уже по другому адресу, например в Манчестер. В клубе предложили представителям Роналду искать ему новое место работы, «Манчестер Юнайтед», где португалец выступал до «Реала» - вполне подойдет.

Логика «Реала» проста. Там, видимо, сами себе задали несколько простых вопросов. Первое - сколько лет Криштиану? (спойлер - в феврале будет 33 года). За сколько его можно будет продать года через три? (спойлер - за бесценок). Чем платить остальным звездам, если все уйдет на Роналду? А главное: мы будем покупать летом Неймара или нет?

Действительно, летом «Реал» хочет перекупить у ПСЖ бразильца Неймара. Того самого, за которого полгода назад сам «Пари Сен-Жермен» выложил 222 млн евро. А сейчас в прессе витает безумная сумма трансфера в 400 млн.

Варианты будущего Криштиану

Их немного. В мире не так много клубов, кто может позволить себе купить такую звезду. Первый - «ПСЖ»: Роналду может стать частью сделки по перекупке у парижан Неймара. Второй - «Манчестер Юнайтед»: в Англии Криштиану был счастлив, и «МЮ» уже пару раз приценивался к португальцу. Третий... А вот в принципе и все. Если не брать во внимание сумасшедших китайцев, готовых заложить за такую звезду всю свою лигу. Но это не вариант для самого Роналду, его амбиции не уместятся в Китае.

Семья поддержит Криштиану

Возможно, все бы можно было свести к банальной торговле за новый контракт. Но тут на сцену вышла сестра Криштиану - певица Катя Авейру. На своей страничке в инстаграм она написала открытое письмо брату. И сразу стало понятно, что дело серьезное.

«Когда ты приехал в Лиссабон в возрасте 12 лет, полный слез и надежд, они говорили, что ты просто очередной ребенок с Мадейры. Меньше чем за пять лет ты стал игроком основного состава «Спортинга», - обращается к Криштиану Роналду его сестра. - Когда ты проводил свои первые игры за "основу", они говорили, что ты очередной техничный эгоист. Через несколько месяцев ты перешел в «МЮ». Когда ты приехал в Англию, они говорили, что ты всего лишь перспективен. За шесть сезонов ты забил 118 мячей. Когда тебя купил "Реал", они говорили, что ты просто имя, чтобы продавать футболки. С 2009 года ты забил 422 мяча в 418 матчах и побил практически все рекорды клуба. Когда ты получил первый «Золотой мяч» в 2008 году, они говорили, что на этом все. Но ты выиграл еще четыре. Когда ты стал капитаном сборной Португалии, они говорили, что ты просто очередной капитан без харизмы и лидерского духа. В 2016 году ты стал первым португальцем, поднявшим над головой кубок чемпионата Европы. Сейчас, когда ты не забиваешь, как инопланетянин в двух или трех матчах, они говорят, что ты очередной игрок на излете карьеры, который почти закончил ее. Что ты на излете. Не беспокойся. Когда ты улыбаешься с наградой на вершине Эйфелевой башни и всей жизни, или забиваешь очередной решающий гол, или бьешь очередной рекорд, ты заставляешь их внимательно следить за тобой. И, конечно же, аплодировать. Бедные люди. Это все, что у них есть».

«Бедные люди» - это почти оскорбление. Какой был разговор брата с сестрой, чтобы она потом написала такое письмо? Мосты за спиной Крштиану еще не пылают, но уже подожжены. И, кажется, этим летом мы все-таки увидим еще один трансфер века.