2018-01-17T15:33:55+03:00
Политика

Жириновский велел США слезать с Олимпа

Лидер ЛДПР считает, что Москва обошла Вашингтон
Ася ХОВАНСКАЯ
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Владимир ЖириновскийВладимир ЖириновскийФото: Евгения ГУСЕВА
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Владимир Жириновский перед утренней пленаркой Госдумы заявил, что Соединенным Штатам Америки не удалось осуществить свои глобальные цели во внешней политике.

- Конечно, их глобальные цели не получились. Им надо слезать с этого Олимпа, превращаться в региональную державу и туда уходить, к себе, - отметил вождь ЛДПР и кандидат в президенты России.

Поводом для таких умозаключений стала опубликованная ранее стратегия национальной безопасности США, где Китай и Россия названы в числе основных угроз.

- Мы действительно их обошли. С Китаем США хотели нас поссорить, а мы наоборот дружим. Иран - стратегический партнер и союзник России. С КНДР ничего у них не получилось, с Европой отношения напряженные, - заключил ВВЖ.

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