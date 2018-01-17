«В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!»: Жириновский сыграет Фамусова
Это был май 2015 года, на сцене «Школы современной пьесы» шел привычным ходом спектакль «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное», а с черного входа крался Владимир Жириновский. Даже говорил шепотом, чтобы зрителя не вспугнуть. А потом предстал во всей красе и в роли самого себя (к слову, без всяких гонораров). Перевернув все с ног на голову и отругав режиссера Райхельгауза за фальшивую водку с угощениями, вождь ЛДПР сорвал овации и покинул сцену. К негодованию зрителей и радости ошалевших актеров.
Как оказалось, временно. Сейчас тот же театр пригласил его к себе уже официально, даже ключевую роль выделил - Фамусова в «Горе от ума».
- Хотел ли я в артисты? Да зачем мне всю жизнь говорить чужие слова?! - помнится, говорил ВВЖ после триумфа 2015 года.
Но вот теперь учит.
- Владимир Вольфович неоднократно участвовал в антрепризах, потому что ему очень симпатичен мир искусства, особенно театра. Конечно, он это всегда делает в свойственной ему манере - с сюрпризом, так сказать, пропускает роль через себя. Главная задача - удивить зрителей и актеров. Театр, как бы мы все не любили его, часто становится слишком академичным. Спектакли в разных театрах по одним и тем же произведениям отличаются слабо. Владимир Жириновский хотел бы, чтобы все они смотрелись более современно, чтобы в каждом можно было бы увидеть что-то новое. И по мере возможности он прилагает усилия к этому, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин.
Увидеть и оценить новаторство сварливого барина Фамусова-Жириновского публика сможет уже в этом месяце.
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