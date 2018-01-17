Европейское вино подорожает на 20-30%

17 Янв. 2018 2018-01-17T21:25:31+03:00

Если прогноз верен, то на прилавках станет больше не только доступного, но и качественного российского вина Фото: Влад КОМЯКОВ

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Виноград в Европе не уродился – осенью из-за весенних заморозков и летней жары собрали винограда вдвое меньше, чем обычно. Ожидается, что уже в ближайшее время на прилавке в России стоимость европейского вина вырастет минимум на 10%. А самых дешевых напитков, до 500 руб. за бутылку, - на 20-30%.

- Запасов вина у европейских виноделов хватит еще минимум год, а то и два поить весь мир по старым ценам. Но постараются максимально заработать. Цены вырастут минимум на 15%, - считает Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя. – Зато это большой плюс для отечественных производителей.

Воспользовавшись ситуацией цены могут поднять поставщики не европейской продукции, например, чилийской. Но импорта на рынке вина в бутылках – всего 36%. Остальное отечественное, правда, половина - из зарубежных виноматериалов. В первую очередь фору получат те, кто делает действительно российское вино – из местного винограда, а не разливает, видимо, тоже подорожавшие импортные виноматериалы.

- Мы не зависим от импортного виноматериала, а производим продукцию из собственного винограда, - сообщил «КП» представитель крупнейшего отечественного производителя «Кубань-Вино», добавив, что цены поднимать компания не планирует

- Российское вино не подорожает, - уверил «КП» Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов. - И по вкусу будет не хуже, чем импортное.

Если прогноз верен, то на прилавках станет больше не только доступного, но и качественного российского вина.