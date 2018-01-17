17 Янв. 2018 2018-01-17T18:12:25+03:00

Обнаружен и исправлен математический огрех в рецепте одного из лучших шеф-поваров мира [видео]

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Молодые исследователи из Эссекского университета в Англии провели эксперимент и обнаружили, что нарезка картофеля под углом 30 градусов позволит прожарить ее до идеальной золотистой корочки. Они подчеркнули, что так продукт становится вкуснее и выглядит лучше, в отличие от традиционного способа нарезки, который давно рекламируется шеф-поварами, например, такими как Хестон Блюменталь, сообщает Daily Mail.

Исследователи нашли способ нарезки картофеля для идеальной прожарки .

Блюменталь известен научным и многоступенчатым подходом к кулинарии. В рецепте картошки по-деревенски шеф-повар рекомендует только два сорта для обжарки - Arran Victory и Maris Piper. Среди особенностей приготовления можно отметить промывание продукта в холодной воде в течении пяти минут, а также замену растительного масла на утиный или говяжий жир. Нарезать картошку Блюменталь советует крест-накрест, однако исследовали из Эссекса опровергли этот тезис. Они выяснили, что резка картофеля под углом 30 градусов вместо традиционных 90 градусов, предложенных известным шеф-поваром, резко увеличивает максимальную площадь поверхности каждого ломтика. Методику исследователи назвали edge cut.

Традиционная нарезка картофеляФото: YouTube

Они опробовали свою теорию, приготовив 100 порций жареного картофеля с использованием классического метода, а затем еще 100 - с помощью придуманной ими техники. Затем они дали попробовать и сравнить блюда обычным людям, а также поварам, работающим в четырехзвездочном отеле Edge Hotel при Эссекском университете. Согласно опубликованным результатам, картофель, приготовленный по новой технологии, оказался на 46,5% лучше, чем сделанный по оригинальному рецепту. Однако то, как рассчитывалось это значение, исследователи не сообщили.

нарезка картофеля под углом 30 градусов позволит прожарить ее до идеальной золотистой корочкиФото: YouTube

В заключение исследования авторы обратились к Блюменталю с просьбой оценить метод edge cut, а также предложили свою помощь в улучшении его рецептов.