Чем быстрей, тем лучше: повадки самок краба-скрипача изучили с помощью роботизированной клешни

17 Янв. 2018 2018-01-17T19:18:22+03:00

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Исследователь Софи Моулз из Университета Англия Раскин в Восточной Англии совместно с учеными из Австралийского национального университета выяснила, что самки краба-скрипача чувствительны к изменениям темпа ухаживания самцов. Данные экспериментально проверили с помощью роботизированных клешней, сообщает издание Phys.Org.

Самцы манящего краба (Uca mjoebergi) известны тем, что обладают непропорционально большой клешней, которая помогает при добыче пищи и рытье нор. Используется она и для ухаживаний за самками. Помахивая клешней, самцы выполняют своеобразный брачный танец, привлекая особей противоположного пола. Движения при этом отдаленно напоминают жесты скрипача. Ученые выяснили, что самки выбирают партнеров с более энергичными движениями. Логика, вероятно, такова: у них больше выносливости, а значит, они будут и лучшими защитниками.

Чтобы изучить важность темпа при принятии такого решения, исследователи сконструировали роботизированные клешни, которые могли двигаться с постоянной скоростью, замедляться или ускоряться по мере того, как проходила встреча с самкой.

В начале эксперимента, длившегося 90 секунд, самка краба-скрипача находилась под прозрачным колпаком, что позволяло ей видеть работу искусственных клешней. Колпак убирался либо в середине испытания, когда все устройства работали с одинаковой скоростью, либо в конце, когда их темп отличался друг от друга. Всего в исследовании участвовало 145 ракообразных.

Оказалось, что даже в тех случаях, когда три робота-краба размахивали клешней с одинаковой частотой, самки предпочитали партнера, скорость у которого росла. Это указывает на то, что они осознают: самцы могут прибавить, а пока лишь экономят энергию до тех пор, пока это не будет необходимо.

“Наши результаты показывают, что самки не только учитывают текущий уровень производства сигналов ухаживания, но также и любые изменения в скорости, которые могут предоставить информацию о партнере. Например, снижение показателя может указывать на то, что самец, хотя и был энергичным и эффективным в начале ухаживаний, слишком быстро исчерпал свои резервы”, - резюмируют исследователи.