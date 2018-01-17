Сенаторы рассказали, как Госдеп пытается влиять на выборы в России

17 Янв. 2018 2018-01-17T21:13:15+03:00

Американцы тратят на это миллиарды долларов в год и строят планы на десятилетия вперед

Изменить размер текста: A A

В среду 17 января в Совете Федерации представили отчет о деятельности комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Глава этой комиссии сенатор Андрей Климов рассказал корреспонденту «Комсомолки», какие методы используют американцы, чтобы повлиять на результаты выборов в России.

- Чаще всего они действуют через международные неправительственные организации. В ближайшее время мы ожидаем появления на горизонте новых зарубежных НПО, которые еще не попали в лист нежелательных организаций. Они работают и зарегистрированы не на территории США, но, по нашей информации , будут получать средства из американского бюджета для ведения работы по сдерживанию России, а по-русски говоря: по вмешательству в наши внутренние дела, - говорит Андрей Климов.

По его словам, названия этих организаций уже известны, однако Россия будет придерживаться презумпции невиновности.

- Но как только через эти НПО в Россию потекут американские деньги, мы поставим вопрос о расширении списка нежелательных организаций. Пока я не готов сказать, сколько их будет, - замечает Климов.

Сенатор рассказал, что возглавляемая им комиссия (она была создана летом прошлого года) выявила десять основных направлений вмешательства в российские внутренние дела, среди которых особое место занимают попытки воздействия на отечественную молодежь.

- Ставка делается на то, что российские юноши и девушки не помнят ни распада СССР, ни «лихих девяностых». В разных странах именно молодежь становилась не только детонатором, но и, называя вещи своими именами, пушечным мясом для рукотворных революций, - замечает сенатор.

Вот лишь некоторые примеры работы американцев с нашей молодежью.

- Под видом благотворительности или защиты экологии проводятся курсы с участием работников американского посольства, но учат там вовсе не тому, как правильно раздавать помощь бедным в Африке. Там слушателям внушается мысль, что наша политическая система несовершенна, а изменить ее надо так, так и так. Точно также проводятся различные лекции в государственных вузах с участием американских профессоров. Обычно такую встречу организовывает ангажированный американцами преподаватель этого вуза. Лекции проводятся на английском языке, с улицы на них не попадешь, туда допускают лишь определенный круг студентов, - рассказывает сенатор.

Еще одна площадка - соцсети. В них создаются специальные группы, в которых молодежь учат «правильным политическим взглядам». При этом сами участники таких групп чаще всего думают, что общаются со своими российскими сверстниками и не догадываются, что группа модерируется из-за рубежа.

По словам Климова, на Балканах созданы целые базы, где готовят агентов влияния на Россию. Расчет тонкий - наши общие славянские корни с жителями Балкан. Работают американцы и через Прибалтику - там проводятся многочисленные семинары. А американские деньги часто всего поступают в Россию через страны СНГ, с которыми у нас прозрачные границы.

- Из Вашингтона уже поименно навязывают «правильных» кандидатов в президенты России. Вещающая в России «Радио Свобода» призывает к бойкоту президентских выборов. Это СМИ живет на бюджетные деньги США, то есть команда на бойкот идет напрямую из Вашингтона, - замечает Климов. - Еще один метод работы «Радио свобода» или «Голоса Америки»: устами так называемых российских «экспертов» говорится, что, если явка на президентских выборах составит 40-45 процентов, то это - нормально, значит, приписок нет. А если она будет выше - значит, это приписки. Вбрасывают вот такие установочки, чтобы поставить под сомнение легитимность выборов.

Впрочем, по словам сенатора, предстоящие президентские выборы в России для американцев лишь проба пера.

- В июльском докладе разведки США прямо говорилось, что в ближайшие 10-15 лет вряд ли удастся сломить мощь России. Поэтому американцы стоят свои планы на десятилетия вперед, а сейчас обкатывают различные методы воздействия, - говорит Климов. - По нашим оценкам, только в центральном аппарате ЦРУ работают от 500 до 700 человек, которые разрабатывают различные стратегии влияния на Россию. В Госдепе есть департамент, который фактически занимается политической разведкой. У них система очень разветвленная. На все это в общей сложности тратятся миллиардов долларов в год.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин прокомментировал заявление Госдепа о недопуске Навального к выборам

На встрече с руководителями СМИ в редакции «КП» Владимир Путин отметил, что США сами выдают себя своим попечительством, комментируя ход избирательной кампании в России. Так президент ответил на вопрос о заявлении Госдепартамента США, выразившего обеспокоенность отказом ЦИК зарегистрировать Навального кандидатом на выборах президента РФ (подробности)

МИД РФ: в отличие от США Россия не вмешивается в выборы в других странах

В Москве ответили на очередные обвинения во «вмешательстве» в электоральные процессы (подробности)