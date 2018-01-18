Александра Гомельского называли «Папа»

18 Янв. 2018 2018-01-17T23:05:33+03:00

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Если бы Александр Яковлевич был жив, уверен, он вел бы странички в соцсетях, выкладывал фото, выступал по телевизору и символизировал весь российский баскетбол.

Его энергия чувствовалась в каждой фразе, в каждом движении. Он строил планы и мгновенно старался привести их в исполнение. Он умел выразить мысль емко, веско, если нужно - с применением ненормативной лексики.

Он не боялся наживать врагов, и баскетбольный мир много лет был разделен на кланы и партии. Но Гомельского уважали все. Как и он уважал соперников. Он был рожден артистом, любил аудиторию, знал что и когда сказать. Он «мониторил» баскетбольный рынок, все что связано с его видом спорта. Стоило мне написать заметку про игру ЦСКА (в конце 90-х) - тут же звонок от самого Гомельского. Познакомиться, прокомментировать. Грамотный пиар-ход, баскетбол тогда стал для меня спортом почти номер один, так и остается до сих пор.

Его энергия чувствовалась в каждой фразе, в каждом движенииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Яковлевич был человеком кипучим, легко набирал самые важные номера телефонов и говорил с большими начальниками, как с учениками. Любил вспоминать свои заметки для «Комсомольской правды», с гордостью называл себя автором нашей газеты.

Ленинград (условно) стоял за Кондрашина, выигравшего Олимпиаду в Мюнхене-1972. Москва (опять же с оговорками) за Гомельского («золото» Сеула-1988).

Его назначили тренером в сборную СССР в 1961 году. Гомельский создал новую команду, выиграл чемпионат мира и пять чемпионатов Европы. Но вот Олимпиада ему не покориласьФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кипели страсти, но все эти люди прежде всего пеклись о нашем баскетболе, а уже потом о своем месте в его истории. Той истории, которую так круто показали в фильме «Движение вверх». И уж точно Гомельский со своими победами стоит отдельного фильма.

Его назначили тренером в сборную СССР в 1961 году. Гомельский создал новую команду, выиграл чемпионат мира и пять чемпионатов Европы. Но вот Олимпиада ему не покорилась. В 1964-м - «серебро» (проиграли в финале США), в 1968-м - «бронза» (в полуфинале уступили югославам в одно очко). Потом отставка. Победа в Мюнхене команды Кондрашина в 1972-м. Славная для страны, но профессиональный укол, рана для Александра Яковлевича.

Уход Кондрашина из сборной после неудачи на играх в 1976 (поражение от югославов в полуфинале). Возвращение Гомельского в сборную. Громкая неудача - всего лишь «бронза» на московской Олимпиаде-80 (третье место во втором групповом этапе и непопадание в финал). Потом - бойкот со стороны СССР Игр в Лос-Анджелесе...

Пожалуй, в 1988 году у 60-ти летнего Гомельского был последний шанс выиграть Олимпиаду.

В Южную Корею Гомельский привез мощнейшую команду. Лучшие игроки каунасского «Жальгириса» и московского ЦСКА (их игры становились настоящими битвами с ярким национальным подтекстом). Лучшие игроки других клубов...

И все сразу пошло не так. В групповом турнире громко и делу сборная СССР проиграла югославам. А это означало, что в полуфинале (до которого еще нужно было дойти) мы выходили на США.

Александра Гомельского называли «Папа»Фото: ТАСС

Но проблемы начались еще раньше. В ¼ финала была битва с очень сильными бразильцами. И победа всего в пять очков.

Потом, в полуфинале, США. Первая встреча с 1972 года (в 1976-м команды не встречались, потом взаимные бойкоты Игр). Американцы мечтали о реванше, но... Героями встречи стали литовцы Куртинайтис и Марчюленис, украинец Волков, эстонец Сокк... Наши выиграли в шесть очков и уже самой этой победой ввели в ступор югославов. Потом был победный финал. Двухметровые гиганты подбрасывали в воздух маленького Гомельского, а потом так погуляли в Олимпийской деревне, что Сеул содрогнулся. А США с тех пор возит на Олимпиады Дрим-тим - лучших игроков НБА.

Знаменитый центровой ЦСКА и сборной Владимир Ткаченко работал таксистомФото: ТАСС

В 90-е спорт в России представлял жалкое зрелище. Великие атлеты или уезжали за границу (порой в самые затрапезные клубы за копеечные зарплаты). Или кантовались как могли. Знаменитый центровой ЦСКА и сборной Владимир Ткаченко работал таксистом, при росте 220 сантиметров. То есть переднее сиденье «Волги» вплотную отодвигалось к заднему...

Гомельский спасал спорт. Авторитетом, настойчивостью, многочисленными интервью. Потом в спорт все-таки пришли большие деньги. И в этом есть заслуга «папы» (сначала игроки называли так Гомельского, потом за глаза и все, кто его знал).

Его дни рождения собирали всю политическую и эстрадную элиту, о нем снимали фильмы, он был образцом жизнерадостности...

И вдруг пропал надолго. Потом выяснилось - лечился от рака в Америке. И все, конечно, заранее тренера похоронили. Но он вернулся, позвонил в «КП», мы сделали большой оптимистический материал про то, как надо бороться с болезнями, как не надо отчаиваться... Заголовок Гомельский потребовал такой: «Я победил рак!». Это звучало самоуверенно, нагло. Но тогда, в начале 2000-х таких оптимистов по отношению к здоровью почти не было.

Гомельский ушел в 2005 году. Он успел увидеть возрождение своего ЦСКА (был почетным президентом клуба). Увидел проведенный в Москве «финал четырех» Евролиги (опять же одно из первых крупных спортивных событий у нас после развала СССР)...

Несмотря на скромный рост, Гомельский был гигантом. И если это не всегда замечали, так и время было, когда средний рост великих был куда значительнее, чем теперь. Им важно было сделать что-то заметное. И они делали. Без лайков в соцсетях, без пиар-директоров, без немыслимых гонораров. Потому и великие. За то и помним.

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