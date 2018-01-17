Минфин пообещал реформу налоговой системы

17 Янв. 2018 2018-01-17T19:33:51+03:00

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Российское правительство не намерено увеличивать налоговую нагрузку в ближайшие годы. Ни для бизнеса, ни для населения. Об этом на Гайдаровском форуме сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Однако это не значит, что ведомство совсем не будет повышать налоги. Какой-то налог может увеличиться за счет снижения другого – это называется «налоговым маневром». В Минфине активно работают над его проработкой.

Сама структура налоговой системы в нашей стране требует изменений, считает Силуанов. И налоги на труд – чуть ли не главная ее проблема.

- 30% одних страховых взносов! Я уж не говорю про НДС, про подоходный налог. В других странах нет такой нагрузки. И здесь конкурентоспособность нашей налоговой системы проигрывает по сравнению с другими странами, — заявил он

В прошлом году Минфин уже предлагал варианты. Например, снизить страховые взносы, которые платят работодатели за своих сотрудников в различные социальные фонды (Пенсионный, Фонд обязательного медицинского страхования) с 30% до 22%. Но не просто так. Взамен им повысят налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 18% до 22%. Бизнес тогда идее не внял. НДС включен в стоимость любого товара или услуги – придется либо цены повышать, либо брать издержки на себя. И тот, и другой вариант сулит убытки.

Новая налоговая реформа должна «обелить» российскую экономику. Уменьшить ее «теневой» сектор. Некоторые успехи на этом поприще уже есть. В прошлом году Минфин повысил собираемость налогов на 1 трлн рублей. Но в «сером» секторе скрыто гораздо больше.

Эксперты опасаются, как бы ради "налогового маневра" Минфин не начал «рубить с плеча» - готовить законы, которые окончательно загубят предпринимательство в России.

- Нельзя проводить эксперименты над экономикой страны. Доверие граждан после нерациональных решений вернуть тяжело, - говорит Сергей Зеленов, председатель комитета по налогам общественной организации «ОПОРА России». – В 2013 году после резкого повышения страховых взносов закрылись 600 тысяч ИП. Эти люди больше в бизнес не пойдут. По крайней мере, в легально оформленный. Нельзя принимать законы, в которых предприниматели перестанут дышать. А потом обвинять их в том, что они уходят в «тень». Мы научились хорошо собирать налоги. Теперь нужно работать над их справедливым распределением. Это и уменьшение налоговой нагрузки, и продуманные льготы для разных видов бизнеса.