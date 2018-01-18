На Арнтгольц сошелся клином белый свет

18 Янв. 2018 2018-01-18T02:01:08+03:00

В сериальном бизнесе появился отдельный поджанр: «один из тех фильмов, в которых играет одна из сестер Арнтгольц»

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Обязательны страдания в первой серии, где героиня неказиста, но честна, затем случается что-то, после чего девушке приходится поступиться принципами и обязательно осветлить волосы, взгромоздясь на каблуки. Тут она принимается разбивать мужские сердца, постоянно страдая из-за разлуки с ребенком.

Когда-то по такому сценарию сняли «Брак по завещанию» с двумя продолжениями. Теперь Татьяна Арнтгольц появилась в сериале «Двойная жизнь» и вынуждена скрываться на шпильках от бандитов в тихом провинциальном городе, поминутно вздыхая о своем больном восьмилетнем сыне.

Итак, сюжет: следователь дает сбежать преступнику, потому что ей срочно нужны 200 тысяч долларов на операцию для ребенка. Все получается, она берет деньги, но очень мучается угрызениями совести и кидается знаками отличия с моста, после чего человек из ФСБ за ручку приводит ее в допросную, молчит и не дает воды. Потом женщина соглашается участвовать в операции по поимке мафиози Отара, операция проходит бездарно, даму приходится спасать под чужой личиной от ужасного мщения. И вот представьте масштаб маскировки:

а) пластическая операция;

б) длительное обучение девицы ходить в коротких платьях и улыбаться;

в) организация ложных похорон после фальшивого самоубийства;

г) постоянный надзор за матерью и сыном героини;

д) разработка правдоподобной биографии с огромным количеством подтверждающих документов (теперь дама - адвокат);

е) съем квартиры в другом городе и предусмотрительное наполнение холодильника для переехавшей;

ж) тайные встречи с женщиной, чтобы показать рисунки ребенка...

Ну алфавит длинный, так что продолжать не буду. Тем более что барышню вычисляют уже через 10 минут. Злой старик Отар только услышал, что фээсбэшник подвозил какую-то адвокатшу подходящего возраста, как отдал ее в разработку и стал тратиться на слежку, придумывая утомительные многоходовки. И вся эта предварительная возня по спасению Прекрасной дамы летит в тартарары из-за того, что люди из ФСБ, оказывается, не проверяют свои машины перед операциями на наличие примитивных жучков.

Господа авторы! Я понимаю, что мне, как женщине, должна быть лестна сама мысль о подобном мужском внимании, что положительном, что отрицательном. Вот ведь - не пропала красавица: и Иванушки-дурачки, и прекрасные принцы, и Кощеи вокруг нее скачут! Но что-то не срабатывает в вашем механизме. Детали не сочетаются. Слишком много каблуков, краски для волос и непрофессионального поведения следователей для детектива, слишком много стрельбы и бандитских физиономий - для дамского романа.