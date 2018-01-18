Экс-избранница сына Марии Шукшиной загремела в больницу

18 Янв. 2018 2018-01-18T13:09:51+03:00

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Бывшая девушка сына Марии Шукшиной – Макара Касаткина, которая заявила на него в полицию, утверждая, что он поднял на нее руку, попала в больницу с осложнениями. Фрейя Зильбер сейчас находится на 26-й неделе беременности, по ее словам, ждет мальчика. После УЗИ медики приняли решение госпитализировать Фрейю.

«А мы внезапно в роддоме. Прямиком с УЗИ поехали, такие дела. По УЗИ все хорошо, сын на 27,5 недель, хотя по акушерскому сроку 26,5. Большой мой мальчик, а весит уже приблизительно 1,1 кг. Из-за двух УЗИ он взбодрился, стучит по ребрам. Почему больница? Ну, проблема тут в маме. У меня внезапно короткая шейка матки, а вот от чего она укоротилась - загадка. Наверное, было слишком много физической активности. Поставят пессарий (специальное устройство для фиксации органов. - Ред.), поваляюсь, покопаюсь... Еще вес почему-то упал почти на 1,5 кг. Надеюсь, все придет в норму, и мы минуем все плохие последствия. Рано нам еще, надо до конца апреля посидеть», - поделилась Зильбер с подписчиками.

Напомним, осенью прошлого года Зильбер написала заявление в полицию, утверждая, что 19-летний Макар Касаткин избил ее, когда она уже была беременной. Фрейя и внук знаменитого писателя Василия Шукшина состояли в отношениях. По ее словам, Макар не только занимался рукоприкладством, но и занимался продажей наркотических веществ. Чуть позже в телеэфире девушка рассказала, что познакомилась с сыном Шукшиной в соцсетях. Вскоре молодые люди начали жить вместе в квартире Касаткина.

«У них первые два месяца все действительно было хорошо. Затем Фрейя уехала в Барнаул, оттуда она озвучила новость о беременности. После того, как она приехала, у них с Макаром начались конфликты. У них не было денег, у Макара были проблемы с работой. Она начала говорить о том, чтобы он брал деньги у мамы, хотела выйти за него замуж… Когда Фрейя написала заявление в полицию, она была пьяной, это доказано», – поделилась еще одна бывшая девушка Касаткина Сабина.