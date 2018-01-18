Экс-жена Грачевского после блокировки в соцсети вновь выложила голые фото
Создатель «Ералаша» давно известен как любитель молоденьких красоток. Борису Грачевскому был 61 год, когда он второй раз женился. Семь лет назад его супругой стала 25-летняя Анна Панасенко, сегодня известная как Грачевская. В 2012-м она родила кинорежиссеру дочь Василису, но через два года они развелись. Борис Юрьевич долго не горевал, в 2016-м снова женился, и снова на молоденькой.
Анна Грачевская же продолжила искать себя в шоу-бизнесе. Несмотря на то, что бывший муж был против того, чтобы она носила его звучную фамилию, девушка имя не сменила. Даже после того, как второй раз вышла замуж. Выбрала себе мужа, к слову, который старше ее всего на несколько лет — 36-летнего баскетболиста Артема Кузякина.
Чтобы быть известной и популярной, девушка завела себе блоги в соцсетях. Там Анна периодически выкладывала сводки о том, как она себе делает ту или иную операцию. Только верные поклонники сейчас смогут сказать, что у Грачевской осталось своего.
Совершенно точно она увеличивала себе ягодицы. Своим телом 32-летняя Анна очень гордится. Однажды, ради того, чтобы оказаться в центре внимания СМИ, она вырядилась в прозрачный комбинезон и целовала ковер на светской тусовке.
На этот раз она выложила в Инстаграм фото части своей обнаженной груди. Соцсеть, судя по посту, ее забанила. Но Грачевская снова опубликовала голые снимки и обрушилась с критикой на модераторов.
- Инстаграм, что ты творишь? Почему-то удалили эти фото. А вы тоже считаете их супер порочными? Я видела намного жарче фотосеты и висят они по тысячи лет. 1/2 моей груди это очень? - прокомментировала женщина.
А как еще привлечь к себе внимание? Фанаты, впрочем, в комментариях обвинили Анну в том, что она распространяет разврат, и такие фото — явный перебор.
И как тут не вспомнить еще одну даму, которая немного постарше, но тоже пытается напоминать о себе именно с помощью голой груди. 51-летняя Наталья Штурм очень хорошо выглядит для своих лет. Но так как в соцсети обитает масса хейтеров (те, кто ненавидит звезд просто за то, что они существуют, - ред.), исполнительнице «Школьного романа» устроили сеанс критики за «дряблый живот».
С одной стороны, хочется взглянуть на тех, кто делает певице такие замечания, все ли у них в порядке с фигурой? А с другой, Штурм сама провоцирует на это интернет-троллей, очевидно, завидуя славе Анастасии Волочковой.