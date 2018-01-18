2018-01-18T18:01:32+03:00
Звезды

Экс-жена Грачевского после блокировки в соцсети вновь выложила голые фото

Подписчики Анны обвинили ее в том, что она упорно распространяет разврат
Петр СИМОНОВ
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Комментарии: comments6
Анна Грачевская выбрала себе мужа который старше ее всего на несколько лет — 36-летнего баскетболиста Артема КузякинаАнна Грачевская выбрала себе мужа который старше ее всего на несколько лет — 36-летнего баскетболиста Артема КузякинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Создатель «Ералаша» давно известен как любитель молоденьких красоток. Борису Грачевскому был 61 год, когда он второй раз женился. Семь лет назад его супругой стала 25-летняя Анна Панасенко, сегодня известная как Грачевская. В 2012-м она родила кинорежиссеру дочь Василису, но через два года они развелись. Борис Юрьевич долго не горевал, в 2016-м снова женился, и снова на молоденькой.

Анна Грачевская же продолжила искать себя в шоу-бизнесе. Несмотря на то, что бывший муж был против того, чтобы она носила его звучную фамилию, девушка имя не сменила. Даже после того, как второй раз вышла замуж. Выбрала себе мужа, к слову, который старше ее всего на несколько лет — 36-летнего баскетболиста Артема Кузякина.

Чтобы быть известной и популярной, девушка завела себе блоги в соцсетях. Там Анна периодически выкладывала сводки о том, как она себе делает ту или иную операцию. Только верные поклонники сейчас смогут сказать, что у Грачевской осталось своего.

anna_grachevskayaanna_grachevskaya
Настроение:цокнуть так громко,чтобы услышала вся вселенная! #mood #аннаграчевская
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Совершенно точно она увеличивала себе ягодицы. Своим телом 32-летняя Анна очень гордится. Однажды, ради того, чтобы оказаться в центре внимания СМИ, она вырядилась в прозрачный комбинезон и целовала ковер на светской тусовке.

anna_grachevskayaanna_grachevskaya
Это видео было удалено! Но,я не вижу в нём никаких "запретных" действий и хочу чтобы оно оставалось здесь! Если кому-то не нравится отписывайтесь или не сидите у меня на страничке! Это поцелуй любви, не более!!! На счастье целую дорожку! Что в этом такого криминального?! Насть, @anastasiamishina вот теперь,я убежденна на 100% что трусы лишняя деталь! А ещё убедилась, что у многих людей,полное отсутствие чувства юмора и это я считаю огромной проблемой, почти как голодающее люди в Замбии! Нельзя жить без юмора! Нельзя! Всем мои любимкам,бью низкий поклон и передаю привет! Улыбайтесь,друзья! #аннаграчевская #телеведущая #ведущая #москва #краснаядорожка #премия #концерт #звезды #шоубиз #спб #дом2 #звезда #instagramer #москвасити #vscorussia #Instagramrussia #инстаграмнедели #инстаграм_порусски #инстаграманет #стиль #инстатаг #россия #танцы #russia #селфи #питер #moscow #музыка #концерт #вокал
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На этот раз она выложила в Инстаграм фото части своей обнаженной груди. Соцсеть, судя по посту, ее забанила. Но Грачевская снова опубликовала голые снимки и обрушилась с критикой на модераторов.

anna_grachevskayaanna_grachevskaya
Инстаграм,что ты творишь ? Почему-то удалили эти фото А вы тоже считаете их супер порочными? Я видела намного жарче фотосеты и висят они по тысячи лет, 1/2 моей груди это очень? Текст был такой: Здесь так красиво, я перестаю дышать.Звуки на минимум, чтобы не мешать.Эти облака - фиолетовая вата. Фиолетовая вата и вокруг так п здато! #аннаграчевская #телеведущая #ведущая #конаковориверклаб #лучший #клубныйпоселок
17538 отметок «Нравится»32 комментариевInstagram

- Инстаграм, что ты творишь? Почему-то удалили эти фото. А вы тоже считаете их супер порочными? Я видела намного жарче фотосеты и висят они по тысячи лет. 1/2 моей груди это очень? - прокомментировала женщина.

А как еще привлечь к себе внимание? Фанаты, впрочем, в комментариях обвинили Анну в том, что она распространяет разврат, и такие фото — явный перебор.

И как тут не вспомнить еще одну даму, которая немного постарше, но тоже пытается напоминать о себе именно с помощью голой груди. 51-летняя Наталья Штурм очень хорошо выглядит для своих лет. Но так как в соцсети обитает масса хейтеров (те, кто ненавидит звезд просто за то, что они существуют, - ред.), исполнительнице «Школьного романа» устроили сеанс критики за «дряблый живот».

nataliashturmnataliashturm
Мехенди - песня, написанная хной; узорная медитация; идеальное женское украшение тела. Мехенди не только для красоты, но и для привлечения богатства, удачи, а также как защиту от всякой нечисти. Именно в традиционных узорах мехенди есть какая-то особая мудрость и сила, не только внешняя красота, но и глубокая символика. Лучший мастер мехенди в Коста-Бланке Вера Евдокимова "наколдовала" мне вот такие узоры. Чтобы вас порадовать!) #bodyart #мехенди #листаем #мехендинагруди #красотавдеталях #body #mynewstyle #fantasy #кастаньеты #моягеография #spain #испания
1336 отметок «Нравится»191 комментариевInstagram

С одной стороны, хочется взглянуть на тех, кто делает певице такие замечания, все ли у них в порядке с фигурой? А с другой, Штурм сама провоцирует на это интернет-троллей, очевидно, завидуя славе Анастасии Волочковой.

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