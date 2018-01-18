В сети появились интимные фото Алены Водонаевой

18 Янв. 2018 2018-01-18T18:42:11+03:00

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Пока сама Алена Водонаева проводит медовый месяц на Бали с супругом, в свет вышел январский номер журнала MAXIM с телеведущей на обложке. Но почти сразу же как глянец поcтупил в киоски города, в официальном аккаунте журнала появилась совсем другая фотосессия. Как заявили ее фотографы, эти снимки были сделаны до официальной презентации и получились более откровенными.

«Отчаявшись уговорить Алену Водонаеву прийти к нам на фотосессию, мы провели съемку без разрешения, сидя на дереве напротив ее окон», — пошутили администраторы Instagram-аккаунта.

«Результат получился настолько впечатляющим, что мы задумались: зачем мы все эти годы маялись со студиями, визажистами и стилистами? Теперь будем снимать только так», — добавили они и выложили несколько откровенных фотографий в соцсети.

maximmagazinerussia Отчаявшись уговорить @alenavodonaeva прийти к нам на фотосессию, мы провели съемку без разрешения, сидя на дереве напротив ее окон. Результат получился настолько впечатляющим, что мы задумались: зачем мы все эти годы маялись со студиями, визажистами и стилистами? Теперь будем снимать только так! Скорее смотри головокружительную фотосессию по ссылке в профиле! /// @yuri.koltsov

Правда, фолловеры шутки не поняли, заявив, очевидно, что съемка постановочная. «Кто-то реально верит, что за ней следили и фотографировали?», — поинтересовались они.

"Реальная съемка была во взломанном аккаунте Лопыревой, а тут понятно, что фотосессия срежиссирована», - добавили другие.

maximmagazinerussia Случайно сняли лучшую короткометражку года (листай вправо) с @alenavodonaeva в главной роли. Полная версия по ссылке в профиле!

Действительно, неделю назад кибераферисты вскрыли аккаунт модели Виктории Лопыревой и опубликовали кадры из личной жизни футболиста Павла Мамаева, юриста Якубовского, певца Алексея Чумакова. И как бы потом не извинялась перед своими подписчиками невест Николая Баскова, "осадочек" у фолловеров остался.