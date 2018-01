Вуди Аллен ответил на новые обвинения приемной дочери

18 Янв. 2018 2018-01-18T19:15:25+03:00

Режиссер Вуди Аллен ответил на новые обвинения своей приемной дочери Дилан Фэрроу. Еще четыре года назад Аллен опубликовал на страницах газеты The New York Times опровержение, в котором заявил, что не растлевал Фэрроу в 1992-м. Статья задумывалась как «последнее слово» режиссера по этому скандалу.

Но теперь Фэрроу, на фоне продолжающегося секс-скандала в Голливуде, дала телевизионное интервью, в котором вновь высказала обвинения в адрес приемного отца, сообщает Entertainment Weekly.

Аллен, со своей стороны, вынужден выпустить очередное опровержение. Он опять напомнил о следствии, которое пришло к выводу, что растления не было. По словам режиссера, семья Фэрроу цинично использует сложившуюся ситуацию, чтобы повторять «дискредитированные» обвинения.

Напомним, 32-летняя Дилан рассказала, что 25 лет назад Вуди Аллен позвал ее на чердак их загородного доме в Коннектикуте.

«Он сказал мне лечь на живот и играть с игрушечным поездом моего брата. Пока я играла, я подверглась сексуальному насилию. Он коснулся пальцами моих половых губ и моей вагины», - призналась она в интервью CBS.

Что же касается актеров, которые продолжают работать с Алленом несмотря ни на что (как Селена Гомес), Дилан заявила, что не сердится на них.

«Я надеюсь, что после того, как многие стали сторонниками движения Me Too и Time's Up, эти актеры начали понимать, что несут ответственность за то, что способствуют культуре умалчивания. Я повторяю свои обвинения более 20 лет, но меня периодически игнорируют, затыкают. Если общество не может понять одного выжившего, то как они смогут постоять за других жертв?», - продолжает Дилан.

Аллен и Фэрроу, напомним, начали встречаться в 1980 году, затем они усыновили Моисея и Дилан, а в 1987 родился единственный биологический сын пары Ронан. Пара так и не поженилась, а в 1992 году рассталась. Аллен женился на приемной дочери Миа Фэрроу — Сун-И Превен.