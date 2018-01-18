Вуди Аллен ответил на новые обвинения приемной дочери
Режиссер Вуди Аллен ответил на новые обвинения своей приемной дочери Дилан Фэрроу. Еще четыре года назад Аллен опубликовал на страницах газеты The New York Times опровержение, в котором заявил, что не растлевал Фэрроу в 1992-м. Статья задумывалась как «последнее слово» режиссера по этому скандалу.
Но теперь Фэрроу, на фоне продолжающегося секс-скандала в Голливуде, дала телевизионное интервью, в котором вновь высказала обвинения в адрес приемного отца, сообщает Entertainment Weekly.
Аллен, со своей стороны, вынужден выпустить очередное опровержение. Он опять напомнил о следствии, которое пришло к выводу, что растления не было. По словам режиссера, семья Фэрроу цинично использует сложившуюся ситуацию, чтобы повторять «дискредитированные» обвинения.
Напомним, 32-летняя Дилан рассказала, что 25 лет назад Вуди Аллен позвал ее на чердак их загородного доме в Коннектикуте.
«Он сказал мне лечь на живот и играть с игрушечным поездом моего брата. Пока я играла, я подверглась сексуальному насилию. Он коснулся пальцами моих половых губ и моей вагины», - призналась она в интервью CBS.
Что же касается актеров, которые продолжают работать с Алленом несмотря ни на что (как Селена Гомес), Дилан заявила, что не сердится на них.
«Я надеюсь, что после того, как многие стали сторонниками движения Me Too и Time's Up, эти актеры начали понимать, что несут ответственность за то, что способствуют культуре умалчивания. Я повторяю свои обвинения более 20 лет, но меня периодически игнорируют, затыкают. Если общество не может понять одного выжившего, то как они смогут постоять за других жертв?», - продолжает Дилан.
Аллен и Фэрроу, напомним, начали встречаться в 1980 году, затем они усыновили Моисея и Дилан, а в 1987 родился единственный биологический сын пары Ронан. Пара так и не поженилась, а в 1992 году рассталась. Аллен женился на приемной дочери Миа Фэрроу — Сун-И Превен.