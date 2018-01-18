В Тимирязевке сдают государственный экзамен механики и энергетики

18 Янв. 2018 2018-01-18T23:08:24+03:00

В этом году дипломы академии получат около 100 студентов, обучавшихся по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

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В Тимирязевской академии в разгаре зимняя сессия. Сейчас государственный экзамен сдают механики и энергетики. В этом году академию заканчивают около 100 студентов, выбравших направление «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Все они обучались по очно-заочной форме.

Программа «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» с присвоением квалификации «бакалавр» готовит специалистов в области науки и техники, связанных с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортно-технологических машин различного назначения. Председатель государственно-аттестационной комиссии Валентин Сильянов - вице-президент Международной ассоциации автомобильного и дорожного образования, доктор технических наук, профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) – считает уровень подготовки выпускников Тимирязевской академии очень высоким. Образование в РГАУ-МСХА отвечает всем современным требованиям аграрной отрасли и запросам работодателей.

- Некоторые вузы отказались от проведения государственного экзамена, Тимирязевка же осталась верна традициям, - подчеркивает Валентин Сильянов. - Приятно, что ребята демонстрируют хорошие теоретические знания, владеют практическими навыками. Уверен, что они также ответственно отнесутся к подготовке выпускных квалификационных работ.