Русские богатыри против зомби

25 Янв. 2018 2018-01-25T11:24:01+03:00

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Темы настоящего искусства, как правило, принадлежат вечности, а вот формы, каждой поколение творит заново. Каким были персонажи русских сказок в те века, когда их только начали рассказывать – не знает никто. Другой вопрос – можно ли сегодня нарисовать Илью Муромца таким, чтобы он стал привлекательнее Супермена?

«СКАЗКИ СТАРОЙ РУСИ»

«Эксмо», 2017

Графические символы могут устаревать также, как и любой образ или термин. Просто представьте, что при произнесении слова «автомобиль» у человека начала ХХ века, у человека 70-х годов ХХ века и жителя первой трети XXI века воображение нарисует абсолютно разные формы. А теперь давайте проделаем такой же эксперимент со словом «Кащей» или «богатырь». Ребенок конца XIX века, наш современник, чьё детство пришлось на 80-е годы ХХ века и ребенок начала XXI века видят этих былинно-сказочных персонажей абсолютно по-разному. Так надо ли стараться вернуть современного ребенка к графическим решениям и образам былых времен? Может быть, именно в постоянном обновлении формы сокрыт один из секретов сохранения сути? Кстати, вот вам пример из классического искусствоведения: на полотнах великих мастеров живописи позднего Средневековья, Ренессанса и еще нескольких веков спустя, библейские персонажи на картинах по сюжетам Священного Писания одеты в наряды и доспехи, современную художнику, а не времени действия. Стало быть, одевать хорошо известных нам персонажей в актуальную для нашего времени одежду совсем не грешно?

Перед нами графическая энциклопедия русских сказок для детей поколения Z. Да, здесь рисунки напоминают трансформеров, персонажей комиксов, иллюстрации жанра фэнтези, но свежесть этого решения завораживает. Новые руны, богатыри, доспехи, прически. На страницах вас ждет настоящее чудо сближения с героями русских сказок. Просто в XIX веке окладистая борода богатыря несла в себе символ его параллельной боевым качествам святости, а сегодня борода – это брутальность, атрибут мужественности. У «новых» Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, Фениста и других персонажей новые прически, новое выражение лиц, новые доспехи, сбруя и одежда. Нет-нет. Создатель этого арт-бука Роман Папсуев не дал им в руки лазеры. Мечи, булавы, луки и кинжалы остались на своих местах, но в них появилась сила и эффектность, доступная современным детям и не нуждающаяся в дополнительной лекции о русском Средневековье. Несмяна и Моревна похожи на девушек на улицах современных нам городов, если бы не доспехи, но рисунок, который побуждает читать – это действительно достижение по сравнению с иллюстрацией, которая «тащится» вслед за текстом. В книге есть графическое переосмысление практически всех известных обычному россиянину персонажей и предметов из русских сказок. Есть и избушка на курьих ножках, и Лиса-Патрикеевна, и Серый волк и даже Колобок. Создается ощущение, что автор собрал этот потрясающей силы отряд, чтобы противостоять образам западной мифологии, но всё же использовал современных техники. С увлечением листать этот альбом будут и дети, и взрослые, но нет никаких сомнений в том, что новые образы русских героев и злодеев помогут вернуть интерес к русской сказке, потому что эффективно конкурируют с образами из компьютерных игр, мультфильмов и графических романов. Так вот они какие, богатыри русские. Пусть не такие патриархально святые как на картине Васнецова, но зато не придуркавато-фольклорные как в современном мультфильме. Новое графическое решение дало им силу, очарование и притягательность, а что еще нужно для успеха сказочного персонажа?