Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Open, победив латвийку Севастову

18 Янв. 2018 2018-01-18T07:53:01+03:00

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Барьер второго круга успешно прошла на Открытом чемпионате Австралии россиянка Мария Шарапова. В своей встрече она одолела в двух партиях латвийскую спортсменку Анастасию Севастову, которая была посеяна на этом турнире под 14 номером.

Поединок в Мельбурне продолжался 1 час и 23 минуты. Он завершился победой Марии Шараповой со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Для россиянки это был своеобразный "реванш" - 4 сентября прошлого года именно Севастова в трех партиях победила Шарапову на Открытом чемпионате США по теннису. Теперь же случился своеобразный "реванш". И счет личных встреч Шарапова - Севастова стал 2:1 в пользу российской теннисистки.

Соперница Шараповой в третьем раунде Australian Open определится по итогам матча между немкой Ангелик Кербер (21 сеянный номер на турнире) и Донной Векич из Хорватии.

Турнир в Мельбурне, который является первым из серии "Турниров Большого шлема", продлится до 28 января.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Шарапова:"Чувствую, что могу выиграть турнир"

- Я знала, что мне нужно хорошо начать матч, что мне удалось. Когда она сравняла счет, я подумала: "Неужели снова будет третий сет?". Я испытываю очень особенные ощущения, когда прохожу через этот тоннель на корт. Я вижу чемпионов прошлого, которые выигрывали турнир неоднократно, и понимаю, что я - лишь маленькая часть этой истории. Это дает мне мотивацию, что я смогу победить снова.