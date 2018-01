Малахов и Шепелев: битва за Шурыгину

Елки кончились, телевидение проснулось и ну бороться за зрителя с новыми силами. Два главных канала вбросили в эфир изрядно попользованную, но ни разу не подводившую тему Дианы Шурыгиной. Потому что в теме новый поворот: с кичи откинулся насильник №1, а из армии вернулся насильник №2 (но он не совсем насильник, потому что не довел дело до конца, это важно).

Парней поделили: первый — у Малахова на «России 1», а второй — на Первом у Шепелева. Сама главная героиня пришла к Шепелеву, так как сильно обижена на Малахова: зачем он насильнику №1 слово дал. Даром что именно Малахов сделал Шурыгину звездой всероссийской величины. Неблагодарная, ну.

Но черт с ней, с Шурыгиной и ее непростой половой жизнью. Наверное, все уже знают, что герои таких ток-шоу делятся интимными тайнами, ругаются и дерутся в студии за деньги. За немаленькие такие деньги. Но и это не так уж и важно: в конце концов, в театрах на постановки тоже тратятся, нас же это не возмущает.

Давайте лучше обратим внимание на Андрея Малахова — блестящего профессионала и гордость нашего телевидения (это не ирония, а факт). Ведущий позиционирует себя как носитель морали: в своих программах он часто произносит монологи, сильно смахивающие на проповеди — увещевает своих антигероев так, что с ним трудно не согласиться. В жизни он истово молится в храмах и помогает им материально (старается тайно, но звезду же в мешке не утаишь).

А теперь он рассорился со своей клиенткой Шурыгиной и принялся обличать ее пороки. В частности, в понедельник с чувством произнес в программе следующее:

- Как изнасилованная спустя три месяца после всего уже занимается уроками танца на пилоне и крутится у шеста как профессиональная стриптизерша?!

В это время на экране — неопровержимые доказательства: действительно, крутится. И довольно профессионально.

Правда, Андрей умолчал, что это он уговорил Шурыгину заниматься танцами у шеста и дал ей денег на занятия, и это его оператор снял видео. Дело было летом, тогда Андрей надеялся раскрутиться в Youtube с помощью Дианы.

Малаховым нельзя не восхищаться. Уметь вот так на голубом глазу формировать реальность и заставить людей в нее поверить — это же искусство. Ветхозаветный змий с его яблочком — беспомощный ужик в сравнении с Андреем.

Сам совратил - сам обличил.

Но спустимся же на один дантевский круг ниже — на Первый канал к Дмитрию Шепелеву. Дмитрий заметно моложе Андрея, но тоже талантлив. В выпуске его программы за среду Шурыгина встретилась с насильником №2 (который, как я уже заметил выше, с точки зрения закона не совсем насильник). Программа строилась на том, что ведущий и эксперты в студии требовали детально, пошагово рассказать им, как именно проходил этот незавершенный акт надругательства над девичьей честью (представим по условию задачи, что она, эта честь, у Шурыгиной была).

Ушастый недонасильник смотрел круглыми глазами: прям пошагово, да?

Рассказал. Что расстегнул, куда вошел, когда вышел и проч.

Когда говорят что-то типа «да в этих ток-шоу сплошная порнография», это никакая не метафора. Это чистая правда, я уверен, даже в юридическом смысле. Несмотря на то, что соответствующие картинки и видео там пока не показывают (а «Дом-2» можно только после 23.00, хм).

Бородатый эксперт радовал интеллектом: «Факт насилия был. Но хочется понять, было ли это насильственно или нет?». Была драка между недонасильником и мужем Шурыгиной, но это не так неинтересно: над качеством постановки надо было еще поработать.

На радио «Комсомольская правда» мы с коллегой спросили слушателей: вы бы согласились рассказать в ток-шоу что-то очень интимное о себе? «Тысяч за 50 рублей готов», - пришло сообщение. «Все зависит от суммы», - солидно заметили в другом.

Раньше россиянин куда мог вляпаться по скудоумию? В финансовые пирамиды там, микрокредиты, валютную ипотеку. А теперь и в ток-шоу, где их ласково встречают ведущие дорогих костюмах и с низкой социальной ответственностью.

Надо бы Андрею и Дмитрию совместно записать «Куплеты Мефистофеля», им это очень пойдет: «Сатана там правит бал, там правил бал!». И театр полон, и ложи блещут.

