2018-01-18T13:48:30+03:00
Телевизор

Малахов и Шепелев: битва за Шурыгину

В эфир вернулись популярные ток-шоу. Ведущие энергично машут ошметками поверженной девичьей чести [видео, опрос "КП"]
Сергей ЕФИМОВзав. отделом
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После выхода на свободу главного обвиняемого по делу Шурыгиной, ведущие телеканалы вновь решили поднять эту тему.После выхода на свободу главного обвиняемого по делу Шурыгиной, ведущие телеканалы вновь решили поднять эту тему.Фото: Телеканал «Россия»
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Елки кончились, телевидение проснулось и ну бороться за зрителя с новыми силами. Два главных канала вбросили в эфир изрядно попользованную, но ни разу не подводившую тему Дианы Шурыгиной. Потому что в теме новый поворот: с кичи откинулся насильник №1, а из армии вернулся насильник №2 (но он не совсем насильник, потому что не довел дело до конца, это важно).

Парней поделили: первый — у Малахова на «России 1», а второй — на Первом у Шепелева. Сама главная героиня пришла к Шепелеву, так как сильно обижена на Малахова: зачем он насильнику №1 слово дал. Даром что именно Малахов сделал Шурыгину звездой всероссийской величины. Неблагодарная, ну.

Насильник номер один, он же Сергей Семёнов, в гостях у Андрея Малахова. Фото: Телеканал «Россия»

Насильник номер один, он же Сергей Семёнов, в гостях у Андрея Малахова.Фото: Телеканал «Россия»

Но черт с ней, с Шурыгиной и ее непростой половой жизнью. Наверное, все уже знают, что герои таких ток-шоу делятся интимными тайнами, ругаются и дерутся в студии за деньги. За немаленькие такие деньги. Но и это не так уж и важно: в конце концов, в театрах на постановки тоже тратятся, нас же это не возмущает.

Давайте лучше обратим внимание на Андрея Малахова — блестящего профессионала и гордость нашего телевидения (это не ирония, а факт). Ведущий позиционирует себя как носитель морали: в своих программах он часто произносит монологи, сильно смахивающие на проповеди — увещевает своих антигероев так, что с ним трудно не согласиться. В жизни он истово молится в храмах и помогает им материально (старается тайно, но звезду же в мешке не утаишь).

Диана Шурыгина в студии "На самом деле". Фото: Первый канал

Диана Шурыгина в студии "На самом деле".Фото: Первый канал

Что скажет Сергей Семёнов Диане Шурыгиной в Прямом эфире?.

А теперь он рассорился со своей клиенткой Шурыгиной и принялся обличать ее пороки. В частности, в понедельник с чувством произнес в программе следующее:

- Как изнасилованная спустя три месяца после всего уже занимается уроками танца на пилоне и крутится у шеста как профессиональная стриптизерша?!

В это время на экране — неопровержимые доказательства: действительно, крутится. И довольно профессионально.

Правда, Андрей умолчал, что это он уговорил Шурыгину заниматься танцами у шеста и дал ей денег на занятия, и это его оператор снял видео. Дело было летом, тогда Андрей надеялся раскрутиться в Youtube с помощью Дианы.

Малаховым нельзя не восхищаться. Уметь вот так на голубом глазу формировать реальность и заставить людей в нее поверить — это же искусство. Ветхозаветный змий с его яблочком — беспомощный ужик в сравнении с Андреем.

Сам совратил - сам обличил.

Но спустимся же на один дантевский круг ниже — на Первый канал к Дмитрию Шепелеву. Дмитрий заметно моложе Андрея, но тоже талантлив. В выпуске его программы за среду Шурыгина встретилась с насильником №2 (который, как я уже заметил выше, с точки зрения закона не совсем насильник). Программа строилась на том, что ведущий и эксперты в студии требовали детально, пошагово рассказать им, как именно проходил этот незавершенный акт надругательства над девичьей честью (представим по условию задачи, что она, эта честь, у Шурыгиной была).

Насильник номер два, Александр Рухлин, в эфире Первого канала. Фото: Первый канал

Насильник номер два, Александр Рухлин, в эфире Первого канала.Фото: Первый канал

Ушастый недонасильник смотрел круглыми глазами: прям пошагово, да?

Рассказал. Что расстегнул, куда вошел, когда вышел и проч.

Избежал наказания: на детекторе второй обидчик по делу Шурыгиной.

Когда говорят что-то типа «да в этих ток-шоу сплошная порнография», это никакая не метафора. Это чистая правда, я уверен, даже в юридическом смысле. Несмотря на то, что соответствующие картинки и видео там пока не показывают (а «Дом-2» можно только после 23.00, хм).

Дмитрий Шепелев на съемках телешоу "На самом деле". Фото: Первый канал

Дмитрий Шепелев на съемках телешоу "На самом деле".Фото: Первый канал

Бородатый эксперт радовал интеллектом: «Факт насилия был. Но хочется понять, было ли это насильственно или нет?». Была драка между недонасильником и мужем Шурыгиной, но это не так неинтересно: над качеством постановки надо было еще поработать.

Драка в студии: муж Дианы Шурыгиной набросился с кулаками на ее обидчика.

На радио «Комсомольская правда» мы с коллегой спросили слушателей: вы бы согласились рассказать в ток-шоу что-то очень интимное о себе? «Тысяч за 50 рублей готов», - пришло сообщение. «Все зависит от суммы», - солидно заметили в другом.

Раньше россиянин куда мог вляпаться по скудоумию? В финансовые пирамиды там, микрокредиты, валютную ипотеку. А теперь и в ток-шоу, где их ласково встречают ведущие дорогих костюмах и с низкой социальной ответственностью.

Надо бы Андрею и Дмитрию совместно записать «Куплеты Мефистофеля», им это очень пойдет: «Сатана там правит бал, там правил бал!». И театр полон, и ложи блещут.

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