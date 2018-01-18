2018-01-18T15:39:42+03:00
В мире

У Ким Чен Ына есть уже 20 ядерных бомб

На этом фоне Дональд Трамп обвиняет в разжигании «корейского атомного кризиса» Москву
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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По мнению американских экспертов, лидер КНДР Ким Чен Ын уже располагает как минимум 10-20 ядерными боеголовками.По мнению американских экспертов, лидер КНДР Ким Чен Ын уже располагает как минимум 10-20 ядерными боеголовками.Фото: REUTERS
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Накануне Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане наконец-то начался диалог между Севером и Югом полуострова. Бывшие враги уже договорились пройти на церемониях открытия и закрытия Игр под совместным флагом. Однако в Америке продолжаются резкие заявления о ситуации вокруг расколотой Страны утренней свежести. Так, информационный портал «Бюллетень учёных-ядерщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists) приводит подсчёты вашингтонских экспертов по атомным программам Роберта Норриса и Ханса Кристенсена. По их мнению, лидер КНДР Ким Чен Ын располагает как минимум 10-20 ядерными боеголовками. А запасы ресурсов и производственные мощности позволяют быстро нарастить количество «адских машин» до 60 штук.

Что хуже всего, в последний год Пхеньян обзавёлся средствами их доставки — ракетами большой дальности, которые теоретически могут достичь континентальной территории Штатов.

На этом фоне президент США Дональд Трамп обвинил в провоцировании корейского ядерного кризиса… Кремль. «Россия вообще не помогает нам работать с КНДР. Вся помощь от Китая в этом вопросе списывается в утиль действиями Москвы», — заявил он. Хотя пхеньянские ракеты подозрительно напоминают изделия украинского «Южмаша», чьи чертежи северокорейские агенты могли похитить или, учитывая хаос в Незалежной, просто купить.

— Трамп имеет ввиду не мирное урегулирование на полуострове, а международные санкции против КНДР. Которые ничуть не помешали развитию северокорейской ядерной программы. И многие западные политики искренне уверены: всё плохо не потому, что эти ограничения просто не работают, а потому, что Россия и отчасти Китай мешают. Такое мнение было ещё до Трампа, но он пошёл на обострение ситуации, обменялся с Ким Чен Ыном проклятиями и после очередных ракетно-ядерных испытаний КНДР ещё более усилил санкции. Однако вновь ничего не изменилось, поэтому Вашингтон ищет виноватого, — комментирует кореевед, доцент СПбГУ Ирина Ланцова. — А поскольку Россию в последние годы модно обвинять абсолютно во всех грехах, на неё повесили и этот. Хотя РФ занимает в корейском конфликте чуть ли не самую взвешенную позицию.

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