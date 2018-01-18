2018-01-18T17:34:44+03:00
Звезды

Правила жизни Тамары Гвердцители: «Главные люди в жизни – мама и сын»

18 января – день рождения известной певицы. Ей исполнилось 56 [видео]
Анна УДОВИДЧЕНКО
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Тамара Гвердцители на сцене.Тамара Гвердцители на сцене.Фото: Александр ГЛУЗ
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Над такими красивыми и талантливыми женщинами, как Тамара Гвердцители, возраст не властен. А дата - всего лишь повод поговорить об имениннице. Вот несколько интересных фактов из ее жизни.

«Для грузин – Гвердцители, а для евреев – Кофман»

Мама Тамары Инна Владимировна Кофман – уроженка Одессы, правнучка раввина Одесской хоральной синагоги. В Тбилиси она оказалась в начале Великой Отечественной в эвакуации, да так и осталась, окончила пединститут и стала учителем русского языка и литературы. Вышла замуж за Михаила Гвердцители, потомка знатного грузинского рода, от которого и родила двоих детей - Павла и Тамару. Кстати, Гвердцители переводится как «красный бок».

«Рядом с мамой я до сих пор маленькая девочка»

Тамара признается, что мама для нее – непререкаемый авторитет. Рядом с ней до сих пор чувствует себя маленькой девочкой, прислушивается к ее советам. По поводу личной жизни, разных житейских ситуаций и даже по поводу одежды. Например, всегда убеждала не носить только черное и вылезать из джинсов. Нередко Инна Владимировна бывает на концертах своей дорогой Тамуны, даже выходит на сцену. А еще они любят вместе петь.

«Сын весь в науке – ему не до женитьбы»

Сын Александр (Сандро) – единственный ребенок певицы, родила она его от первого мужа. Ему 31 год, он историк, сначала учился в США, теперь в Лондоне. «Человек науки, пишет труды, книги, - говорит певица. - А вот о женитьбе даже не думает.» Тамара же мечтает устроить роскошную свадьбу в грузинских традициях, внуков понянчить. Невестку хотела бы из хорошей семьи, с правильным воспитанием и манерами.

Над такими красивыми и талантливыми женщинами, как Тамара Гвердцители, возраст не властен. Фото: Евгения ГУСЕВА

Над такими красивыми и талантливыми женщинами, как Тамара Гвердцители, возраст не властен.Фото: Евгения ГУСЕВА

«Женщина может быть счастлива и без мужчины»

О личной жизни артистка не любит откровенничать. В ее жизни было три мужа, хотя сама она второй союз браком не считает: мол, не был зарегистрирован в загсе. Так вот первый супруг артистки – режиссер грузинского телевидения Гергий Кахабришвили. Потом она влюбилась в адвоката из Бостона Дмитрия. Увы, он трагически погиб от остановки сердца. Второй официальный брак – с кардиохирургом Сергеем Амбатьело. Познакомились, когда Тамара попала к нему на прием. Начиналось все красиво, но брак быстро распался. Мама Тамары о причине расставания говорила так: «Они слишком разные. Брак с самого начала был случайным». Сейчас сердце Тамары свободно. Уверяет: женщина может быть счастлива и одна, без мужчины.

На первой свадьбе была Маргарет Тэтчер

На первой свадьбе Тамары в Тбилиси побывала премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер. Все вышло случайно. Эдуард Шеварднадзе решил показать гостье новый загс – лучший в Тбилиси. Делегация пожаловала в момент росписи Тамары и Георгия. Гвердцители позже рассказывала, что для нее было везением увидеть женщину, которой ей всегда хотелось подражать.

Легран не мог выговорить фамилию

В 1991 году Тамара заключила контракт с легендарным французским композитором Мишелем Леграном. Знакомство произошло необычно. Агенту певицы приснилось, будто кто-то ему говорит, что нужно связаться с мсье Леграном. Утром он отправил мэтру кассеты с записями песен Гвердцители. Через четыре дня пришел ответ – маэстро назначил встречу. Кульминацией совместного творчества стал концерт в знаменитом парижском зале "Олимпия". Зал утопил дуэт в овациях. Любопытно, что маэстро Легран много раз пытался выговорить фамилию Гвердцители, но так и не смог, после чего махнул рукой и сказал просто: «Запомните это имя! Тамар-а-а-а!». Сама же певица говорит, что маэстро больше всего повлиял на нее в плане творчества: «Никого рядом с ним не поставлю».

Мой друг Олег Митяев

Из российских артистов Тамара дружит с Олегом Митяевым. Познакомились на фестивале в польском Кракове в 2002-м. Потом Олег пригласил Тамару на семейный праздник. Она была приятно удивлена: у артистов ведь так не принято. С тех пор их дружба только крепнет. А еще Митяев написал для Гвердцители песню «Письмо от матери», которую она поет почти на всех своих концертах.

Тамара Гвердцители в 2003 году. Фото Константина Кижеля (ИТАР-ТАСС)

Тамара Гвердцители в 2003 году. Фото Константина Кижеля (ИТАР-ТАСС)

Любит не только вино, но и сакэ

Тамара хорошая хозяйка, любит готовить, ценит домашний очаг. Но стоять с утра до вечера у плиты и ждать мужа – не для нее. В какой-то мере из-за этого распался ее первый брак. Грузинская кухня – это родное, конечно. Но певица любит также японскую кухню, особенно суши. А запивает роллы только сакэ.

Полиглот

Помимо родных грузинского и русского певица свободно говорит на английском, французском, итальянском, немного на иврите. В ее репертуаре – песни на более чем десяти языках мира.

Лучшие хиты Тамары Гвердцители.Сегодня день рождения отмечает певица, народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители! Ей исполнилось 56 лет.

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