2018-01-18T16:15:03+03:00
Клуб любознательных

Ученые вычислили районы Земли, наиболее подверженные ударам астероидов

На создание "пророчества" колумбийцев вдохновили Челябинский и Тунгусский метеориты
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Удар из космоса может настичь любого жителя Земли.Удар из космоса может настичь любого жителя Земли.
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Своеобразные карты астероидной опасности составили Хорхе Зулуага (Jorge Zuluaga) и Марио Сусеркия (Mario Sucerquia) - колумбийские ученые из университета Антьокии в Медельине (Universidad de Antioquia). О чем сообщили в научной статье под названием Towards a theoretical determination of the geographical probability distribution of meteoroid impacts on Earth.

На пророческую деятельность колумбийцев, как они сами говорят, вдохновили два знаменательных события: падение Тунгусского метеорита в 1908 году и Челябинского в 2013. И тот, и другой громыхнули над Сибирью, а расстояние между эпицентрами составило всего 2300 километров. Не спроста это, решили ученые. И предположили, что космические объекты падают на Землюв определенном порядке. То есть существует некая вероятность катаклизма. В одном месте шансы попасть под удар выше, в другом - ниже.

Вот колумбийцы и вычислили эту вероятность для того или иного участка нашей планеты, применив для этого хитрый метод собственного изобретения — метод так называемого гравитационного отслеживания (Gravitational Ray Tracing). Вероятность нанесли на глобус, покрыв его "пятнами", которые соответствовали большим или меньшим угрозам.

По логике Зулуаги и Сусеркии, расположение небесных тел, угрожающих Земле, постоянно меняется. Значит и вероятность удара какого-нибудь из них каждую секунду разная - опасные и безопасные места перемещаются по поверхности.

Вот что смущает: колумбийцы сверили события реальной жизни со своими прогнозами. И оказалось: Тунгусский метеорит упал отнюдь не там, где бы ему следовало по их же собственной теории. То есть, по расчетам выходило, что в 1908 году наиболее опасным был обширный район в Центральной Африке. Здесь концентрировалась самая высокая вероятность удара из космоса. А он - удар - пришелся по Сибири.

И Челябинский метеорит не попал, куда надо. Вместо Южной Америки, как теоретизировали ученые, улетел в Сибирь.

Челяьинский метеорит (звездочка на карте) упал совсем не в самом "вероятном" месте

Челяьинский метеорит (звездочка на карте) упал совсем не в самом "вероятном" месте

И Тунгусский метеорит (звехдочка на карте) промазал.

И Тунгусский метеорит (звехдочка на карте) промазал.

Промашки отнюдь не огорчили Зулуагу и Сусеркию. Они заверили: их модель все же работает и еще себя покажет, посколько позволяет правильно определить скорости падающих объектов, даже если они падают не туда.

А близость Челябинского и Тунгусского метеоритов, как заключили Зулуага и Сусеркия, — случайное совпадение.

И самый главный, но очень расплывчатый вывод: наибольшей опасности — особенно ближе к полуночи - подвержены районы Земли, расположенные внутри широт в 60 градусов.

Странно... По крайней мере, Зулуага считается серьезным ученым. В свое время он определил траекторию сближения с Землей Челябинского метеорита. А тут как-то ни о чем.

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