За недолив бензина коммерсантов будут судить

18 Янв. 2018 2018-01-18T16:29:02+03:00

Но пока поправки в Уголовный кодекс не приняты, как определить, кто честный, а кто - нет? Фото: Евгения ГУСЕВА

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Власти будут бороться с воровством на заправках и составят рейтинг добросовестных участников рынка. То есть определят, где клиенту лучше покупать бензин, чтобы получить и полный банк, и полный сервис. Проблема, по словам чиновников, актуальна во многих регионах.

- Воровали всегда и везде, - заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью "Российской газете". - Разные хитрости использовали и раньше, но чем более усложняется техника на заправках, тем проще обманывать. Есть даже такие способы и уловки, когда оператор индивидуально подходит к тому, кого и на сколько обмануть - он может задать недолив конкретно в эту машину, потом через две еще в одну и так далее. Мы уже сталкивались с таким виртуозным управлением количества отпускаемого топлива. При этом все оборудование поверено, опломбировано, все вроде бы чисто.

По словам Абрамова, бороться с этим сложно. Но можно. Например, поправками в УК.

- В отношении закоренелых "недоливателей" надо активно использовать уголовное наказание, - считает глава Росстандарта. - Это же организованный преступный бизнес, который позволяет извлекать сверхдоходы за счет обмана потребителей. Государство не дополучает налогов. За такие действия должна быть судимость с серьезным штрафом и взысканием ущерба.

Но пока поправки в Уголовный кодекс не приняты, как определить, кто честный, а кто - нет? В Росстандарте предложили сделать рейтинг всех компаний, которые занимаются продажами бензина. Тогда автолюбителям будет легче понять, где лучше заправляться. Чиновники проверят качество топлива и качество дополнительных услуг на всех АЗС и присвоят им специальные звезды - по аналогии с гостиницами. Чем прозрачнее бизнес и лучше сервис, тем больше звезд.

- Национальный стандарт позволит правильно раскрасить добросовестных игроков, - пояснил Абрамов. - Больше звезд получат те, кто сами раскроют все карты, покажут технологические процессы, как организовано обслуживание клиентов. После того как стандарт утвердим, будет подготовительный период.