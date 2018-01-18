2018-01-18T16:29:02+03:00
Экономика

За недолив бензина коммерсантов будут судить

Росстандарт проверит все АЗС и пометит их «звездами»
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
Поделиться:
Комментарии: comments15
Но пока поправки в Уголовный кодекс не приняты, как определить, кто честный, а кто - нет?Но пока поправки в Уголовный кодекс не приняты, как определить, кто честный, а кто - нет?Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Власти будут бороться с воровством на заправках и составят рейтинг добросовестных участников рынка. То есть определят, где клиенту лучше покупать бензин, чтобы получить и полный банк, и полный сервис. Проблема, по словам чиновников, актуальна во многих регионах.

- Воровали всегда и везде, - заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью "Российской газете". - Разные хитрости использовали и раньше, но чем более усложняется техника на заправках, тем проще обманывать. Есть даже такие способы и уловки, когда оператор индивидуально подходит к тому, кого и на сколько обмануть - он может задать недолив конкретно в эту машину, потом через две еще в одну и так далее. Мы уже сталкивались с таким виртуозным управлением количества отпускаемого топлива. При этом все оборудование поверено, опломбировано, все вроде бы чисто.

По словам Абрамова, бороться с этим сложно. Но можно. Например, поправками в УК.

- В отношении закоренелых "недоливателей" надо активно использовать уголовное наказание, - считает глава Росстандарта. - Это же организованный преступный бизнес, который позволяет извлекать сверхдоходы за счет обмана потребителей. Государство не дополучает налогов. За такие действия должна быть судимость с серьезным штрафом и взысканием ущерба.

Но пока поправки в Уголовный кодекс не приняты, как определить, кто честный, а кто - нет? В Росстандарте предложили сделать рейтинг всех компаний, которые занимаются продажами бензина. Тогда автолюбителям будет легче понять, где лучше заправляться. Чиновники проверят качество топлива и качество дополнительных услуг на всех АЗС и присвоят им специальные звезды - по аналогии с гостиницами. Чем прозрачнее бизнес и лучше сервис, тем больше звезд.

- Национальный стандарт позволит правильно раскрасить добросовестных игроков, - пояснил Абрамов. - Больше звезд получат те, кто сами раскроют все карты, покажут технологические процессы, как организовано обслуживание клиентов. После того как стандарт утвердим, будет подготовительный период.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений БЕЛЯКОВ

 
Читайте также
Новости 24
«Лаборатория Касперского» пытается через суд отменить запрет на свои программы в госорганах США
Мэй и Макрон высказались против снятия санкций с России
В «Лаборатории Касперского» считают биткоин разработкой американских спецслужб
Лавров: Россия обеспокоена «ползучей реабилитацией нацизма»
Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место
Спецслужбы США продолжат следить за иностранцами
Британия заявила, что не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия
Папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника во время полета
Порошенко предложил Верховной раде уволить главу Нацбанка Украины
МИД РФ потребовал от США наказать виновных в распространении информации о счетах российского посольства
Лавров: Запад закрывает глаза на использование химоружия боевиками
Трамп назвал самую опасную страну мира
Мединский ответил на жалобу владельцев кинотеатров о «вмешательстве» в их деятельность
Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
Наблюдатель ОБСЕ погиб в украинском Краматорске
На Крещение духовенство РПЦ освятит все океаны планеты
В Сербии похоронили убитого в Косово политика Оливера Ивановича
ЦИК предупредил россиян о появлении поддельных приглашений на выборы
Отец совершившего нападение на школу в Перми подростка рассказал о характере сына
Ученые рассказали, как стиль музыки влияют на мозг
Убийство бизнесмена с сыном в Оренбурге будет расследовать центральный аппарат СКР
Роспотребнадзор предупредил о распространении гриппа в Европе
Немцы смастерили летающую ванну
Грызлов посоветовал Донбассу готовиться к обороне после принятия Киевом закона о реинтеграции
Шойгу обсудил с начальником Генштаба Турции ситуацию на Ближнем Востоке
Рыбаки спрыгнули в воду за секунду до столкновения с катером
Песков заявил, что всегда говорит правду