2018-01-18T16:26:15+03:00
Экономика

Угольная компания СУЭК – лидер социального развития

Подведены итоги конкурса Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2017»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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17 января Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) объявил результат федерального конкурса Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2017». Гран-при в номинации «За вклад в социальное развитие территорий» получила компания СУЭК.

- СУЭК не только лидер угольной отрасли России и одна из крупнейших угольных компаний мира, - пояснил заместитель генерального директора компании Сергей Григорьев. - От стабильной работы наших предприятий зависит социально-экономическая стабильность в нескольких регионах страны, в которых мы являемся крупнейшими налогоплательщиками и работодателями. Наш стратегический приоритет - всестороннее развитие регионов нашего присутствия, повышение качества жизни наших сотрудников, членов их семей, жителей на наших территориях. Это – важное условие стабильного развития компании на многие годы вперед.

На сегодня СУЭК - один из признанных лидеров корпоративной социальной ответственности и благотворительности в стране. Основой социальной политики холдинга Андрея Мельниченко является комплексное повышение качества жизни в регионах, где расположены предприятия компании, создание благоприятной социальной среды в регионах присутствия. Для наглядности: ежегодного СУЭК реализует порядка 150 социальных и благотворительных проектов в регионах своего присутствия; объем социальных инвестиций компании составляет порядка 1 миллиарда рублей.

Обратим внимание, что всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» - наиболее престижный конкурс по оценке динамики экономического и социального развития отечественных компаний. СУЭК неоднократно становился победителем в различных номинациях, в том числе «За вклад в решение социальных проблем территорий», «За высокую социальную ответственность бизнеса», «За социальные программы поддержки семей», «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития» и других.

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