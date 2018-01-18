В свой 56-ой день рождения Тамара Гвердцители презентовала клип

18 Янв. 2018 2018-01-18T17:34:44+03:00

Певица подарила поклонникам новый клип на песню «Я за тобою вознесусь» Фото: Личный архив

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Тамара Гвердцители решила отпраздновать свой 56-ой день рождения премьерой. 18 января певица подарила поклонникам новый клип на песню «Я за тобою вознесусь». Этот трек написан специально для Тамары Михайловны поэтом Михаилом Гуцериевым и композиторами Леонидом Молочником и Алексеем Золотарёвым.

- Песня «Я за тобою вознесусь» - это прежде всего потрясающие стихи,-рассказывает певица. - На концертах зрители постоянно просят её спеть, кричат: «По небу босиком! По небу босиком!». Такая музыка, такие стихи не могут не вызвать желания снять на песню клип, чтобы увековечить её:

«Я обязательно к тебе вернусь

Теплым проливным дождём,

Я за тобою вознесусь

По небу босиком…»

За видеовоплощение песни взялся один из самых востребованных российских режиссёров, на счету которого более 250 видеоклипов – Александр Игудин. Съёмки проходили осенью в Санкт-Петербурге.

В свой 56-ой день рождения Тамара Гвердцители презентовала клипФото: Личный архив

- Когда придумывали сценарий для этого клипа, сразу пришло в голову, что он должен быть с элементами мистики. Получилось цельное произведение, как небольшое кино,– рассказывает Игудин. - В основе сюжета – история о двух близких людях, их большом чувстве, которое не сможет разрушить даже случившаяся трагедия.

- Сценарий мне сразу пришелся по душе, потому что совпадает с моими чувствами, с моими мыслями. В сценарий были внесены небольшие изменения, но я уверена, что в итоге получилось показать то, что мы хотели донести зрителю, – рассказала «КП» о съёмках Тамара Гвердцители.

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