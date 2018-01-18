2018-01-18T19:13:40+03:00
Звезды

Бари Алибасов заценил фото обнаженной Анджелины Джоли

Знаменитости посетили открытие выставки Дугласа Киркланда в Центре фотографии им. братьев Люмьер
Алина ЧЕРНОВА
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Бари Алибасова покорило мастерство фотографа и снимок обнаженной Анджелины ДжолиБари Алибасова покорило мастерство фотографа и снимок обнаженной Анджелины Джоли
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В Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась выставка легендарного голливудского фотографа Дугласа Киркланда «За кулисами» - на протяжении 60 лет мастер снимает на площадках популярнейших блокбастеров и независимых фильмов и остаётся непревзойденной величиной в своей области.

На вернисаж выставки, посмотреть на редкие фотографии Коко Шанель, Мэрлин Монро, Марчелло Мастроянни, Мэрил Стрип, Леонардо Ди Каприо и других знаменитостей пришли звезды российского шоу-бизнеса: Бари Алибасов, Алена Свиридова, Егор Дружинин, Анна Калашникова, Елена Борщева и другие.

Бари Алибасова покорило мастерство фотографа и снимок обнаженной Анджелины Джоли и сексапильной Мэрлин Монро: «Это уникальные фотографии, и речь не только о технике. А, видимо, у настоящих художников такое бывает – мгновение: возникла мысль и «щелк». Вот фотография Мэрлин, посмотрите, какая счастливая улыбка, я как будто ее кожей чувствую эту ткань, в которую она обернута, она вся дышит свободой, а ее глаза, а рот. Видно, что это не постановочное фото, улыбку очень трудно сделать постановочной, иначе улыбается только рот, не глаза».

Выставка «За кулисами» открыта в Центре фотографии им. братьев Люмьер до 15 апреля

Выставка «За кулисами» открыта в Центре фотографии им. братьев Люмьер до 15 апреля

Елена Борщева обратила внимание на истории закадровой съемки фильмов: «Внимательно прочитала описание под каждой фотографией и так прониклась этой атмосферой, как будто бы сама там побывала! Много фотографий актеров в молодости – Траволта, Анжелина Джоли и другие, узнала о них много нового.

Выставка «За кулисами» открыта в Центре фотографии им. братьев Люмьер до 15 апреля.

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