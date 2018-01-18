Саратовчанка рассказала о том, как оказалась в полынье Мойки

18 Янв. 2018 2018-01-18T20:34:02+03:00

О герое Дудченко известно не так много. В Росгвардии сообщили, что до работы во ФГУП "Охрана" Росгвардии Леонид более 20 лет служил в органах внутренних дел

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Искоренить память народа трудно. Искреннее почитание исторических событий обрастает традициями, а они, как известно всегда живут дольше, чем любые законы. С одной из таких живых народных традиций столкнулся работник отряда военизированной охраны филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Леонид Дудченко. Ну как столкнулся - вытащил из полыньи Мойки 73-летнюю жительницу Саратова Валентину Нагигину, что приехала к 96-летней тете в Санкт-Петербург. Как выяснилось, женщина приехала в Северную столицу на торжественные мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда. Но как она оказалась на хрупком льду?

Из рапорта бойца Росгвардии: 17 января находился на дежурстве на охраняемом объекте: в парковой зоне Михайловского дворца. Около 15.20 при обходе территории услышал крики со стороны реки Мойки. Заметил в реке тонущую женщину - поспешил на помощь. Вытащил на берег, сопроводил в теплое помещение, обеспечил пострадавшую теплой одеждой и горячим питьем, незамедлительно вызвал скорую помощь. Врачи госпитализировали женщину в Мариинскую больницу.

Росгвардеец вытащил пожилую из реки женщину, которая кормила уток "блокадными сухарями"

- Дудченко действовал четко и оперативно, и пожилая женщина не пострадала, - сообщил "КП" советник гендиректора ФГУП "Росгвардии" Валерий Грибакин. - В четверг бойцы Росгвардии решили убедиться, что жизни и здоровью Валентины Павловны ничего не угрожает, и навестили ее в больнице.

- Приехала к тете, участнице войны, чтобы сопровождать ее на торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию снятия блокады Ленинграда. Моя тетя не любит оставлять хлеб, она требует, чтобы он весь был использован. Поэтому, я насушила сухарей, и решила покормить ими уток в лагуне Мойки. Встала ногой не на камень, а на лед, и он проломился. Мой спаситель пришел быстро, как настоящий Герой Советского Союза, - так о своем спасении рассказала Валентина Нагигина.

Действительно, до сих пор, во многих семьях ленинградцев не принято выбрасывать крошки со стола, а черствый хлеб нарезается кубиками и сушится. Этими "блокадными сухарями" сегодня кормят голубей и уток. Так жители города поминают погибших в блокадные годы Великой Отечественной войны.

О герое Дудченко известно не так много. В Росгвардии сообщили, что до работы во ФГУП "Охрана" Росгвардии Леонид более 20 лет служил в органах внутренних дел.

"Объекты комплекса ФГБУК "Государственный Русский музей" находятся под охраной ФГУП "Охрана" Росгвардии с января 2018 года. Безопасность на территории парковой зоны Михайловского дворца обеспечивается силами пеших патрулей военизированных подразделений предприятия", - отметили в ведомстве.

СПРАВКА "КП"

Военная блокада города Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 972 голодных дня, которые по разным данным, унесли жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.

ДОСЛОВНО

"Глубоко убежден в том, что мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом напомнить. Для того, чтобы мы и сами об этом никогда не забывали, для того, чтобы весь мир об этом помнил и чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось".

(Владимир Путин, президент Российской Федерации, 18 января 2018 года, после возложения цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище).