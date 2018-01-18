Московский школьник пришел на занятия с ножами, бензином и охотничьим патроном

18 Янв. 2018 2018-01-18T21:48:42+03:00

Сам школьник утверждает, что это "набор для выживания"

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Ученик московской гимназии №45 (это улица Шверника, Академический район, ЮЗАО) пришел на занятия не с учебниками и тетрадками, а целым арсеналом из опасных предметов. В рюкзаке у 11-классника обнаружено:

охотничий патрон

6 различных ножей

куски проволоки

отвертка с набором насадок

мешочек с шариками от подшипников

флакон для заправки бензиновой зажигалки ZIP

моток веревки

металлический прут с намотанной на рукоятке бечевкой

два коробка спичек

Имя школьника не сообщается. В прокуратуре по Юго-Западному административному округу (она ведет проверку случившегося) подробности рассказывают крайне неохотно. Чувствуется нервозность после недавной трагедии в пермской школе. К счастью, московский 11-классник ни на кого не нападал. Зачем он принес в школу арсенал? Вот что известно на данный момент.

Молодой человек пришел в четверг на занятия. 8:25 утра. Пять минут до звонка на урок. На входе рамка металлодетектора. И охранник. Рамка сработала. Охранник, помня о пермской истории, насторожился, попросил парня открыть рюкзак. Увидев ножи, сразу вызвал полицию. Наряд прибыл быстро. Школу не эвакуировали. Парень скрыться не пытался.

Сам школьник утверждает, что он любитель походов, в рюкзаке - “набор для выживания”. Остался у него после поездки на дачу. Зачем в походе шарики от подшипников, пока неясно. Количество ножей - 6 штук - тоже удивляет. И, наконец, непонятно, для чего патрон. Сам молодой человек говорит, что стащил у собственного дедушки (тот охотник и владеет оружием легально), с которым и ходит с детства в походы.

Допустим, все так, как рассказал парень. Но для чего нести “набор для выживания” в школу? Объяснение такое: дома негде спрятать от младшего брата, поэтому решил взять с собой на занятия. Ну, и заодно одноклассникам показать.

Странный парень? Странный. Полицейским и прокурорам тоже так кажется. Проводится проверка. Молодого человека поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. С семьей тоже работают, “будут оценены обстоятельства жизни и воспитания ребенка”. Пока известно, что у парня тихая интеллигентная семья, мама - библиотекарь.

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