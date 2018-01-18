Певица из «Непары» Виктория Талышинская угодила на больничную койку

18 Янв. 2018 2018-01-18T20:01:11+03:00

Вика на сегодняшний день снова в строю, готовится к большому сольному концерту Фото: Личный архив

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Певица из дуэта «Непара» Виктория Талышинская и ее близкие не знали, как быть, когда в новогодние праздники все тело артистки внезапно покрылось красными высыпаниями. Родственники певицы забили тревогу и вызвали скорую. В больнице, куда доставили Викторию, врачи собрали консилиум, взяли все анализы, поставили очищающую капельницу.

— Викторию на три дня положили в больницу, когда пришли анализы, стало понятно, что это банальная аллергия, в простонародье крапивница, — рассказала «КП» пиар-директор дуэта «Непара». — Как и всякая мать, Вика в этот период больше всего испугалась за свою дочь, что ее аллергия может негативно повлиять на ребенка.

В больнице, куда доставили Викторию, врачи собрали консилиум, взяли все анализы, поставили очищающую капельницуФото: Личный архив

К счастью, страхи Вики оказались беспочвенными, никаких инфекционных болезней по результатам анализа врачи не нашли. Судя по всему, это аллергическая реакция на какой-то продукт или крем. Вика на сегодняшний день снова в строю, готовится к большому сольному концерту, пишет новую песню.