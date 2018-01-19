Будь как Трамп: отличи носорога от верблюда!

19 Янв. 2018 2018-01-18T20:58:19+03:00

Тест нужно пройти за 10 минут, результат в 26 баллов и более считается нормальным. Трамп же набрал максимальное число баллов - 30 Фото: REUTERS

Читатель «КП», проверь себя: сможешь ли пройти тест на психику, как это сделал президент США [инфографика]

Дональд Трамп, устав от сомнений недругов в его психическом здоровье, обнародовал результаты медобследования - с головой у президента США полный порядок. Врачи только просят пациента сбросить 4 - 7 кило (при росте 190 см он весит 108 кг) и ежедневно заниматься физкультурой.

- Я делаю упражнения. То есть я хожу, делаю это, делаю то. Я добегаю до соседнего здания. У меня больше физических нагрузок, чем многие думают, - оправдывался президент потом перед журналистами Reuters в Овальном кабинете. - Многие ходят в зал и проводят там по два часа в день. Я знаю таких людей. К 55 годам им приходится обращаться к врачам из-за проблем с коленями и бедер. У меня этих проблем нет!

Трамп рассказал, что играет в гольф, но не бегает за мячом по полю, а ездит на гольфкаре.

- Не хочу терять время! - уточнил он. И пообещал изменить свой рацион - уменьшить порции.

А что же собой представляет тест на проверку психики? Монреальская шкала оценки когнитивных функций (МОСА) была разработана как средство быстрой оценки психического состояния человека. Проверяются внимание и концентрация, испольнительные функции мозга, память. Тест нужно пройти за 10 минут, результат в 26 баллов и более считается нормальным. Трамп же набрал максимальное число баллов - 30. Для желающих провериться вслед за Трампом публикуем полный вариант теста в переводе на русский язык. Удачи!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Дело не в примитиве, а в возможности быстро поставить диагноз»

Александр ФЕДОРОВИЧ, психолог:

- Это североамериканский тест на когнитивные способности, придуманный для выявления грубых нарушений в функционировании мозга. Проверяется способность организма реагировать на те или иные стимулы. И дело тут не в сложности - этот тест дает усредненную возможность быстро поставить человеку условный диагноз. Способен ли испытуемый к диалогу, может ли использовать оперативную память и так далее. У нас он популярностью не пользуется, наши специалисты работают шире и глубже, проводят вместо теста, в частности, клинические интервью. Думаю, для российского президента этот тест просто смешон. Неудивительно, что Трамп набрал максимальное число баллов - для здравомыслящего человека тут проблем быть не должно. Он молодец в том, что дал такой специфический ответ своим недругам.

Ознакомиться с полным вариантом теста можно здесь, а с русскоязычным пояснением и переводом к нему здесь.