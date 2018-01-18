2018-01-18T20:52:18+03:00
Общество

Артур Чилингаров: Я был рядом с президентом, когда он впервые шел к могиле своего брата Виктора...

В северной столице проходит вахта памяти в честь 75-летию прорыва блокады Ленинграда [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Mы позвонили самому, пожалуй, известному блокаднику - Герою Советского Союза, Герою России, знаменитому полярнику Артуру Чилингарову.Mы позвонили самому, пожалуй, известному блокаднику - Герою Советского Союза, Герою России, знаменитому полярнику Артуру Чилингарову.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В мероприятиях, посвященных этому историческому событию, принимает участие Президент России Владимир Путин.

А мы позвонили самому, пожалуй, известному блокаднику - Герою Советского Союза, Герою России, знаменитому полярнику Артуру Чилингарову.

- Артур Николаевич, а вы сейчас тоже в Ленинграде находитесь?

- Нет, на этот раз поехать не смог, хотя обычно по таким памятным датам стараюсь бывать в родном городе.

- Поэтому я вам и позвонил...

- Но я мысленно - с теми, кто сейчас там находится, кто вспоминает эти трагические события нашей истории.

Я же ребенком всю блокаду пережил ленинградскую. Мне же было пять лет, когда она была наконец снята. Когда ее прорвали! Много чего помню.

- Сегодня там событие грандиозные, вы внимательно следите за этим, да?

- Конечно, слежу.

- Что на вас самое большое впечатление произвело?

- То, что Владимир Владимирович Путин, несмотря на свой напряженный график, нашел время приехать на Пискаревское кладбище. И для меня это, конечно, самые трогательные кадры репортажей, которые смотрю по телевидению. Потому что я был рядом с президентом, когда несколько лет назад он первый раз шел к месту захоронения его брата Виктора, который умер во время блокады. У меня есть фотография - мы с Владимиром Владимировичем на Пискаревском возлагаем цветы. Там, где лежит его брат - в братской могиле ленинградцев

- Да, я знаю. Даже видел у вас это фото: вы и Путин. И рядом - больше никого.

- Владимир Владимирович сегодня сказал: все вроде все знают о тех событиях, но мы все равно должны о них напоминать - для того, чтобы в мире такое никогда не повторилось.

- И еще Путин сказал - что там, под Ленинградом, под Питером, до сих пор находят останки наших героических солдат, которые...

- Да... - которые сжимают оружие и направляют его в сторону врага. Они отсюда не отступали. Нет! Светлая им память...

Артур Чилингаров - о юбилее снятия блокады Ленинграда

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