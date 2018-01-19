2018-01-19T01:01:18+03:00
Общество

"Символ глобального присутствия": Русская церковь освящает на Крещение все океаны

Православные встречают большой праздник.
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ночь с 18 на 19 января православные встречают Святое Богоявление или Крещение Господне.В ночь с 18 на 19 января православные встречают Святое Богоявление или Крещение Господне.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В ночь с 18 на 19 января православные встречают Святое Богоявление или Крещение Господне. Этот двунадесятый праздник установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В праздник принято освящать воду и окунаться в прорубь или в купель.

В Крещенский сочельник Патриарх Кирилл по традиции совершил чин освящения воды в храме Христа Спасителя и напомнил верующим о смысле этого большого праздника.

- Нам очень часто не хватает духовного зрения, чтобы видеть присутствие в мире божественной благодати, действие Святого духа. И, может быть, для того, чтобы по крайней мере один день в году мы особенным образом почувствовали это действие, церковь и установила великое таинство освящения воды в день Богоявления Господня. И божественный дух, как некогда сошел он на крещаемого во Иордани Спасителя, сегодня снизошел на естество водное и освятил воду. А поскольку вода представляет из себя значительную часть всего материального мира, то через это водное освящение Господь освятил ныне духом своим физическое человеческое и природное естество, - подчеркнул Святейший.

В праздник духовенство Русской православной церкви освящает воду по всему миру, включая все четыре океана. Например, Тихий океан освящают сразу с трех сторон (с Охотского и Японского морей, а также из Таиланда), а за Атлантический океан "в ответе" настоятель прихода РПЦ в Исландии протоиерей Тимофей Золотуский. Кстати, освящал он и Гольфстрим, а на днях в Рейкьявике - временную часовню в честь святителя Николая Чудотворца. Скоро на этом месте планируют возвести первый в этой далекой северной стране православный храм.

- Священнослужители, несущие послушание за пределами России, в том числе на берегу мировых океанов, не первый год освящают воды в день Богоявления. Это стало доброй традицией, которая неизменно вызывает интерес и в России, и за рубежом. Освящение стало символом глобального присутствия Русской православной церкви, священнослужители и чада которой собираются в светлый праздник Богоявления для молитвы, - пояснил "Комсомолке" замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Благовещение в 2018 году: история и традиции праздника
Благовещение в православии входит в перечень двунадесятых праздников, то есть двенадцати важнейших после Пасхи. "Комсомолка" рассказывает, когда и как отмечают Благовещение в 2018 году - один из главных праздников в христианстве
Новости 24
«Лаборатория Касперского» пытается через суд отменить запрет на свои программы в госорганах США
Мэй и Макрон высказались против снятия санкций с России
В «Лаборатории Касперского» считают биткоин разработкой американских спецслужб
Лавров: Россия обеспокоена «ползучей реабилитацией нацизма»
Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место
Спецслужбы США продолжат следить за иностранцами
Британия заявила, что не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия
Папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника во время полета
Порошенко предложил Верховной раде уволить главу Нацбанка Украины
МИД РФ потребовал от США наказать виновных в распространении информации о счетах российского посольства
Лавров: Запад закрывает глаза на использование химоружия боевиками
Трамп назвал самую опасную страну мира
Мединский ответил на жалобу владельцев кинотеатров о «вмешательстве» в их деятельность
Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
Наблюдатель ОБСЕ погиб в украинском Краматорске
На Крещение духовенство РПЦ освятит все океаны планеты
В Сербии похоронили убитого в Косово политика Оливера Ивановича
ЦИК предупредил россиян о появлении поддельных приглашений на выборы
Отец совершившего нападение на школу в Перми подростка рассказал о характере сына
Ученые рассказали, как стиль музыки влияют на мозг
Убийство бизнесмена с сыном в Оренбурге будет расследовать центральный аппарат СКР
Роспотребнадзор предупредил о распространении гриппа в Европе
Немцы смастерили летающую ванну
Грызлов посоветовал Донбассу готовиться к обороне после принятия Киевом закона о реинтеграции
Шойгу обсудил с начальником Генштаба Турции ситуацию на Ближнем Востоке
Рыбаки спрыгнули в воду за секунду до столкновения с катером
Песков заявил, что всегда говорит правду