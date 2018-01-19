"Символ глобального присутствия": Русская церковь освящает на Крещение все океаны

19 Янв. 2018 2018-01-19T01:01:18+03:00

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В ночь с 18 на 19 января православные встречают Святое Богоявление или Крещение Господне. Этот двунадесятый праздник установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В праздник принято освящать воду и окунаться в прорубь или в купель.

В Крещенский сочельник Патриарх Кирилл по традиции совершил чин освящения воды в храме Христа Спасителя и напомнил верующим о смысле этого большого праздника.

- Нам очень часто не хватает духовного зрения, чтобы видеть присутствие в мире божественной благодати, действие Святого духа. И, может быть, для того, чтобы по крайней мере один день в году мы особенным образом почувствовали это действие, церковь и установила великое таинство освящения воды в день Богоявления Господня. И божественный дух, как некогда сошел он на крещаемого во Иордани Спасителя, сегодня снизошел на естество водное и освятил воду. А поскольку вода представляет из себя значительную часть всего материального мира, то через это водное освящение Господь освятил ныне духом своим физическое человеческое и природное естество, - подчеркнул Святейший.

В праздник духовенство Русской православной церкви освящает воду по всему миру, включая все четыре океана. Например, Тихий океан освящают сразу с трех сторон (с Охотского и Японского морей, а также из Таиланда), а за Атлантический океан "в ответе" настоятель прихода РПЦ в Исландии протоиерей Тимофей Золотуский. Кстати, освящал он и Гольфстрим, а на днях в Рейкьявике - временную часовню в честь святителя Николая Чудотворца. Скоро на этом месте планируют возвести первый в этой далекой северной стране православный храм.

- Священнослужители, несущие послушание за пределами России, в том числе на берегу мировых океанов, не первый год освящают воды в день Богоявления. Это стало доброй традицией, которая неизменно вызывает интерес и в России, и за рубежом. Освящение стало символом глобального присутствия Русской православной церкви, священнослужители и чада которой собираются в светлый праздник Богоявления для молитвы, - пояснил "Комсомолке" замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.