Именно поэтому наш мозг «тормозит»: световой мусор, шумовой спам и опасный фитнес

20 Янв. 2018 2018-01-20T01:04:35+03:00

Международные исследователи назвали пять неожиданных причин, почему наш мозг работает хуже, и мы теряем память раньше срока

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Приберите «световой мусор»

Жители больших городов спят все меньше и хуже. Ученые Стэнфордского университета во главе с доктором философии Морисом О'Хайоном в течение восьми лет исследовали влияние сна на когнитивные способности человека (к ним относятся такие функции мозга как память, работосопособность, запоминание, коммуникация). Эксперты пришли к выводу, что одна из главных причин массового нарушения качества сна - «световое загрязнение». «Свет вокруг нас круглые сутки - рекламные баннеры, фонари, светящиеся витрины. Все это неотъемлемая часть жизни в мегаполисе, без всей этой иллюминации этого мы даже неуютно себя чувствуем. Но мы практически лишили себя темноты, необходимой для полноценного сна», - считает доктор О'Хайон. Ведь гормон сна мелатонин вырабатывается только при полной темноте. «Световой мусор» загрязняет наш мозг, создает очаг возбуждения. Он не дает ночью полноценно восстановиться и «перезагрузиться» нашему важнейшему отделу мозга гипоталамусу, который как раз и отвечает за память, контроль эмоций и запоминание информации.

Так что если живете в активно освещенном районе, старайтесь в ночное время максимально окружить себя полной темнотой - сейчас продаются даже специальные светонепроницаемые шторы.

Ночное освещение столичного района "Москва-сити".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А потише можно?

Если вы живете рядом с аэропортом или оживленным шоссе, это небезопасно для вашего мозга. Швейцарские ученые из Бернского университета нашли прямую связь между сильным фоновым шумом (иначе его называют «шумовой спам») и снижением памяти человека. Они наблюдали за здоровьем 4,5 тысяч человек разных возрастов - от 18-летних студентов до 65-летних мужчин и женщин - на протяжении 5 лет. И выявили закономерность: те, кто проживал рядом со взлетными полосами или шумными автострадами дольше 2-3 лет, жаловались на снижение памяти и способности к усвоению информации на 30% чаще жителей тихих районов.

Профессор нейрофизиологии Вольфганг Эггер, глава исследования, отметил: «У тех, кто подвергается высокому шумовому воздействию более 15 лет, повышается и риск образования головном мозге вредоносных амилоидных белков, которые сейчас считаются одной из главных причин болезни Альцгеймера. Правда, со звуком в 60 децибел мы сталкиваемся, например, и в переполненном шумном баре или ночном клубе. Но это кратковременное воздействие, после которого организм успевает адаптироваться, если вы живете в тихом районе. А вот если вы обитаете ближе, чем в 200 метрах от трассы, то вероятность повреждающего действия шума очень высока».

А представьте, сколько людей живет рядом с дорогами в крупных городах. Но ученые не считают ситуацию безвыходной. Весьма эффективно оградить от лишнего шума помогут звуковые барьеры, контролирующие громкость движения транспорта, а также дополнительная шумоизоляция домов.

Не дай мозгам засохнуть

Когда организм не восполняет потерянную влагу, мы становимся вялыми, хуже соображаем и даже медленнее двигаемся. Так что возьмите за правило выпивать в день не меньше двух литров жидкости (больше не надо, это может привести к отекам).

- Желательно выпивать с утра натощак стакан простой воды или воды с лимоном (если вы не страдаете от повышенной кислотности желудка) - это ускоряет обмен веществ и придает бодрости, - советует постоянный эксперт раздела "Здоровье" сайта kp.ru врач-эндокринолог Наталья Гридасова. - Утром организм еще не готов к приему тяжелой пищи. Завтрак должен быть обязательно, но лучше, если он будет легким, состоящим из растительных белков и фруктов. Больше всего полезного растительного белка, например, в капусте кольраби.

Не первый раз специалисты советуют натощак утром выпивать стакан воды. Это действительно очень полезная привычка.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Горе от фитнеса

Вместо прилива сил после спортзала еле ноги волочите? Неправильные системы тренировок могут привести к всплеску выработки кортизола – гормона стресса, который в больших количествах плохо влияет на тонус мышц и сосудов, вызывает спазмы сосудов головного мозга.

Женщины, чрезмерно увлекающиеся фитнесом и регулярно тягающие железо в тренажерном зале, ставят под удар свою эндокринную и даже нервную систему, говорит наш эксперт - врач-эндокринолог Наталья Гридасова. Дело в том, что напряженные тренировки повышают в женском организме уровень мужских гормонов андрогенов (они и в норме вырабатываются у женщин, но в небольших количествах). При этом уровень женских половых гормонов эстрогенов, напротив, идет вниз. А пониженный уровень эстрогена у женщин, еще не достигших периода менопаузы, может привести к негативным изменениям в мозге.

Особенно плохо на женский мозг и память влияет «мужской» фитнес, занятия на силовых тренажерах и слишком интенсивные виды аэробики. А наиболее полезными традиционно считаются комплексы, направленные на аэробные нагрузки: водные процедуры, йога и стрейчинг.

Во всем нужно знать меру. Чрезмерные и частые нагрузки в тренажерном зале до добра не доводят.Фото: EAST NEWS

Нехватка в организме железа

Также одним из частых факторов быстрого расхода энергии в течение дня и снижения памяти может быть дефицит железа, рассказывает эндокринолог Наталья Гридасова. Этот элемент активно участвует в обмене веществ, выработке красных кровяных телец - эритроцитов, гемоглобина (белка, который отвечает за перенос кислорода в ткани организма) и дыхательных ферментов.

Лучше всего железо усваивается из говяжьей и телячьей печени, из растительных продуктов - гречки, зеленых яблок, красной фасоли. В аптеке продаются витаминные комплексы с железом, но пить их без назначения врача не стоит, сначала надо дать анализ крови, чтобы понимать, есть ли на самом деле в вашем организме дефицит железа или других микроэлементов.