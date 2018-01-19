2018-01-19T14:23:41+03:00
Происшествия

Сына Олега Газманова обокрали в Москве

Все произошло в торговом центре, куда Филипп пришел на шопинг
Ольга АНТОНОВА
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Филипп Газманов стал жертвой карманников в Москве.Филипп Газманов стал жертвой карманников в Москве.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Младший сын известного певца Олега Газманова Филипп стал жертвой карманников торговом центре "Смоленский пассаж" в Москве. Воры украли у него паспорт и кошелек с деньгами на общую сумму около 360 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся. Впрочем, чуть позже сам Филипп рассказал журналистам, что возможно обронил кошелек в такси, когда ехал из своей квартиры в Серебряном бору к родителям в центр.

Напомним, перед Новым годом жертвой воров стала и телеведущая Вера Сотникова. На ее квартиру в центре столицы было совершено нападение. О случившемся Сотникова рассказала подписчикам на странице в Instagram. По словам Веры, она обратилась в полицию, но сотрудники правоохранительных органов лишь развели руками.

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My New Years resolution? I ll probably keep it at 1080px by 1080px like always. Thanks for asking #beneaththemask #ideasarebulletproof #2018 ph: @artofkosmos
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«Полиция разочаровала. Украли много разных вещей, но особенно жалко две шубы. Особенно сейчас, когда в Москве обещают наступление холодов. Тот, кто стащил у меня эти шубы, пожалуйста, верните! Я прощу!» — рассказала актриса и обратилась к поклонникам с инициативой провести собственное расследование. Она попросила фанатов дать знать, если они увидят кого-нибудь в узнаваемой зеленой шубе. По словам Сотниковой, именно в таком образе она снималась в одном из сериалов, для достоверности Вера также приложила фотографию украденных мехов.

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Погоняли с @oleggazmanov на автодроме в Сочи. Было круто, не смотря на дождь Теперь жду, когда на Поляне откроют сноупарк
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