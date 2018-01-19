Сына Олега Газманова обокрали в Москве
Младший сын известного певца Олега Газманова Филипп стал жертвой карманников торговом центре "Смоленский пассаж" в Москве. Воры украли у него паспорт и кошелек с деньгами на общую сумму около 360 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся. Впрочем, чуть позже сам Филипп рассказал журналистам, что возможно обронил кошелек в такси, когда ехал из своей квартиры в Серебряном бору к родителям в центр.
Напомним, перед Новым годом жертвой воров стала и телеведущая Вера Сотникова. На ее квартиру в центре столицы было совершено нападение. О случившемся Сотникова рассказала подписчикам на странице в Instagram. По словам Веры, она обратилась в полицию, но сотрудники правоохранительных органов лишь развели руками.
«Полиция разочаровала. Украли много разных вещей, но особенно жалко две шубы. Особенно сейчас, когда в Москве обещают наступление холодов. Тот, кто стащил у меня эти шубы, пожалуйста, верните! Я прощу!» — рассказала актриса и обратилась к поклонникам с инициативой провести собственное расследование. Она попросила фанатов дать знать, если они увидят кого-нибудь в узнаваемой зеленой шубе. По словам Сотниковой, именно в таком образе она снималась в одном из сериалов, для достоверности Вера также приложила фотографию украденных мехов.