Шурыгина хочет засудить Милонова за оскорбления

19 Янв. 2018 2018-01-19T17:29:02+03:00

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Очередной скандал вокруг себя раздула «жертва изнасилования» Диана Шурыгина. На этот раз она хочет наказать не только своего «насильника» Сергея Семенова, но и депутата Госдумы Виталия Милонова. Возмутил девушку его комментарий в «Комсомолке». Тогда Милонов обвинил родителей Дианы в заработке на ее «изнасиловании».

А дровишек в эту историю подбросил ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов.

- Виталий Валентинович, вас тоже ждут не простые минуты, - обратился в студии программы Малахов к Милонову. - Диана Шурыгина отправилась к адвокату Добровинскому и пытается засудить теперь и вас.

В очередном эфире про Шурыгину телеведущий показал сюжет о том, как Диана пошла к известному адвокату Александру Добровинскому.

- Я прочитала в газете "Комсомольская правда" высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова, - делится с адвокатом Шурыгина.

- Такие вещи говорить, конечно, нельзя, - прокомментировал Добровинский слова Милонова. - И ты правильно сделала, что пришла ко мне. Мы должны обратиться в Думу с запросом: "А может ли депутат бросать публично такие вещи, которые становятся достоянием СМИ?" Диана, а что вы хотите по окончанию? Результат какой должен быть?

- Я хочу, чтобы этот человек публично принес извинения мне и моей семье.

Но депутат Госдумы извиняться отказался и наоборот пообещал вывести Шурыгину на чистую воду.

- Вышел интересный мой комментарий в "Комсомолке" про эту негодяйку, а главное - честный, - рассказал "КП" Милонов. - Я слышал, что она хочет меня засудить. Каких-то адвокатов нашла. Но я не понимаю, какие основания? Да, доносы и кляузы - это адовый заработок ее семейки. Но разве пострадали ее честь и достоинство? Я могу сказать абсолютно точно, что это невозможно. У гражданки Шурыгиной они давно отсутствуют. Шурыгина - это не тот ми-ми-мишный образ потаскухи-выпивохи. Я стал заниматься обращениями людей, которые живут в ее городе и знают ее. Конечно, это Кущевка. Когда подкладывали ее под совершеннолетних клиентов, а потом шантажировали их. И если это правда, то сидеть должна Шурыгина и ее родители. Они, по моим данным, вымогали огромные деньги у людей и зарабатывали на этом. Но в этот раз не получилось.

КСТАТИ

Второй «насильник» Дианы Шурыгиной все-таки попросил у девушки прощения за секс на «вписке»

Вечером 18 января ульяновцы практически побили свой рекорд по пребыванию на ТВ, ведь историю Дианы Шурыгиной обсуждали одновременно по двум федеральным каналам: «Первому» и «России 1». На одной передаче в гости к Андрею Малахову пожаловала семья Семенова (правда, в этот раз без Сергея – ему запретили покидать Ульяновскую область), а также участники той самой «вписки», где за пару часов у Дианы дважды за вечер был секс. А в это время по Первому каналу эксперты во главе с Дмитрием Шепелевым продолжали проверять Шурыгину и Рухлина, второго «насильника», на детекторе лжи. (подробности)