2018-01-19T19:28:56+03:00
Политика

В Госдуме осудили Трампа за "переезд" переговоров по Донбассу из Минска

Президент США предложил перенести их в другое место
Ася ХОВАНСКАЯ
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Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу на новую площадку.Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу на новую площадку.Фото: REUTERS
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Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу.

- Перенос места переговоров по Донбассу вряд ли повлияет на их ход. Идея Трампа не поможет эффективному урегулированию. Куда перенести? В Вашингтон? И для чего? Для того, чтобы еще больше покрывать преступления нынешних киевских властей? Пока в США не сделали ничего для реального прекращения кровопролития на юго-востоке Украины. Наоборот, принимаются решения о поставках летального оружия и одобряется принятие законов, таких как реинтеграция Донбасса, который ставит крест на Минских соглашениях, - заявил депутат.

Напомним, такое предложение озвучил находящийся сейчас в США президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

- Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он (Трамп. - Ред.) говорит: «Давай в другом месте». Я говорю: «Давайте», - рассказал Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совбеза ООН. - Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать.

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