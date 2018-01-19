Французы разрешили Керимову на выходные съездить в Россию

19 Янв. 2018 2018-01-19T16:31:55+03:00

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Французы разрешили российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову съездить домой. Но только на выходные.

- Господину Керимову было разрешено следственным судьей съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника - брата или сводного брата. Разрешение на поездку действительно с сегодняшнего дня (пятница. - Ред.) по воскресенье. - сообщил агентству AFP прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.

Напомним, прилетевшего из Москвы 20 ноября Керимова задержали прямо в аэропорту Ниццы. Бизнесмена обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу по заниженным ценам. В итоге его отпустили на свободу под залог в 5 миллионов евро. Покидать пределы департамента Приморские Альпы Керимову с тех пор было запрещено.