2018-01-19T18:29:35+03:00
Умные вещи

На Аляске компания-стартап создала миниатюрный компьютер-брелок с HDMI-выходом

8 гигабайт оперативной памяти, потоковое вещание видео в формате 4K и применение различных операционных систем будет стоить $130
Григорий ПУШКАРЁВ
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Компьютер-брелок Q-StickКомпьютер-брелок Q-Stick
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Стартап Q-Stick, базирующийся в американском штате Аляска, представил одноименный компьютер-брелок Q-Stick, который разработчики назвали “самым мощным устройством в классе”. Компания по сбору средств на выпуск гаджета проводится на сайте Indiegogo.

Устройство способно запускать различные операционные системы, включая новейшие версии Windows, Linux или Android. Новинка будет доступна в двух вариантах - Blaze Plus и Blaze Pro.

В Blaze Plus установлен процессор Atom x7-Z8700: 14-нанометровое изделие включают в себя четыре 64-битных ядра Airmont, графику Intel 8-го поколения и 2-канальный контроллер памяти LPDDR3. Тактовая частота составляет 1,6 ГГц с возможностью повышения до 2,4 ГГ.

Blaze Pro обладает чипом Atom x7-Z8750, который располагает четырьмя вычислительными ядрами с номинальной тактовой частотой 1,6 ГГц. Устройство оснащено 128 ГБ встроенной памяти, которая может быть расширена до 256 ГБ с помощью карты microSD. Связь обеспечивается через Bluetooth 4.1 и WiFi 802.11n / ac. За графику отвечает чип Intel HD Graphics 405, преобразующий телевизор с большим экраном в полноценную компьютерную систему.

К особенностям и преимуществам компьютера-брелока можно отнести время загрузки менее чем за 7 секунд, технологию энергосбережения, а также возможность передавать потоковое видео 4K Ultra HD благодаря HDMI 2.0.

Базовая версия Q-Stick Blaze Plus стоит $130, а версия Pro обойдется в $179.

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