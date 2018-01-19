Звезда «Ментов» Анастасия Мельникова рассказала, как ее парализовало после ДТП

19 Янв. 2018 2018-01-19T19:08:35+03:00

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Несмотря на то, что Анастасия Мельникова была известной питерской актрисой настоящая слава к ней пришла после выхода в свет сериала «Улицы разбитых новостей». Сейчас Настя депутат Заксобрания Санкт-Петербурга. Причем 18 сентября 2016 года она была вновь переизбрана депутатом на ближайшие 5 лет. Кроме того, Мельникова продолжает руководить русско-американском фестивалем мюзикла.

Но несмотря на такую активную жизненную позицию, о личной жизни актрисы известно мало. О своем ребенке, гибели любимого человека и автоаварии звезда разоткровенничалась в программе Киры Прошутинской "Жена. История любви".

Так, она поведала о том, ее первая любовь трагически завершилась. В юности актриса встречалась с мужчиной по имени Тамаз, который был ее намного старше. Их роман продлился два года, и они уже планировали свадьбу, когда мужчина внезапно умер.

Спустя пять лет она познакомилась с продюсером Вячеславом Тельновым, за которого вышла замуж. Им Мельникова увлеклась, когда ей предложили стажировку в США. Улетела она туда уже замужней женщиной и вернулась через полгода. Тогда муж потребовал, чтобы актриса посвятила себя семье полностью и не работала в театре. Три года она актриса домохозяйкой. Тогда-то она и попала в аварию, итогом которой стала паралич. Актриса лишилась речи и памяти. Врачи делали неутешительные прогнозы, но актрисе удалось выкаркаться. В этот трудный период супруг ей оказывал поддержку и был всегда рядом.

«После больницы я вернулась в театр, стала сниматься в «Улицах разбитых фонарей» — началась моя полноценная жизнь. Муж терпел. Но через десять лет все-таки решился и ушел первый, за что я ему благодарна», — пояснила Мельникова.

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Настя нашла старинные чертежи архитектора Адамини, который строил этот дом, и восстановила квартиру по его чертежам. Теперь вместо 11 комнатушек всего четыре, зато какие! Библиотека - 80 кв. метров, столовая - столько же, 50 метров - детская... Общая площадь квартиры увеличилась со 190 «квадратов» до 220 за счет... второго этажа (высота потолков в 4,2 метра позволила это сделать). Перекрытия этого этажа опираются на две колонны. Внутри одной - душевая, в другой - винтовая лестница. На этаже располагается гардеробная и та самая ванна, которая помогла Насте справиться с несговорчивыми соседями. (подробности)