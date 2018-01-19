2018-01-19T19:50:09+03:00
Профессии будущего

В Тимирязевской академии начинает работу интернациональный клуб TIMSTUDY

Проект поможет иностранцам быстрее адаптироваться к учебе в Москве, а нашим студентам — выучить языки
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: timacad.ruФото: timacad.ru
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В Тимирязевской академии запускают уникальный социально-образовательный проект - интернациональный клуб TIMSTUDY. В формате клуба студенты аграрного университета будут общаться с иностранцами, приезжающими на учебу в Россию: разговаривать, помогать друг другу, посещать культурные места столицы, изучать историю и традиции разных народов и просто весело и интересно проводить время вместе. Предполагается, что клуб TIMSTUDY станет тем местом, где ребята будут не только устанавливать дружеские контакты, но и изучать иностранные языки и обмениваться знаниями.

Сегодня в РГАУ-МСХА получают высшее образование студенты из 50 стран мира. Прежде, чем приступить к полноценным занятиям по будущим специальностям, иностранцы проходят адаптационный курс на подготовительном отделении: учат русский язык, занимаются математикой, физикой, химией, экономикой и т. д. Сейчас на подготовительном отделении занимаются 110 слушателей из 27 стран. Обычно именно на этой стадии у ребят из-за рубежа чаще всего возникают проблемы бытового и социального характера. Они с трудом привыкают к жизни в российской столице, многие из них не знают русского языка и испытывают проблемы на улицах, в магазинах, в транспорте. Но и потом, когда они уже становятся студентами, им по-прежнему требуется помощь — в учебе, в подготовке курсовых работ и написании научных статей.

Сегодня в РГАУ-МСХА получают высшее образование студенты из 50 стран мира. Фото: timacad.ru

Сегодня в РГАУ-МСХА получают высшее образование студенты из 50 стран мира. Фото: timacad.ru

Российские же студенты часто не могут полноценно общаться со сверстниками-иностранцами, читать зарубежную учебную и научную литературу из-за недостаточного знания языков. Клуб TIMSTUDY сведет всех вместе: иностранцам здесь помогут адаптироваться в России и влиться в учебный процесс, а нашим студентам — подтянуть языки.

Планируется, что проект будет развиваться по трем направлениям. Первое — языковой клуб (регулярные встречи, на которых участники клуба будут бесплатно изучать языки). Второе — наставничество: наши студенты будут сопровождать приезжающих на учебу в Тимирязевку иностранцев и знакомить их с Москвой и университетом. И третье — культурный обмен: это всевозможные совместные мероприятия, концерты, выставки и т. д.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Труднее всего привыкнуть к погоде

С какими главными трудностями сталкиваются зарубежные студенты, приезжающие на учебу в Россию? Согласно опросам отечественных социологов, сложнее всего иностранцы привыкают к нашей погоде (26%), жизни в общежитии (21%) и необходимости общаться на русском языке (18%). Далее в числе трудностей иностранные студенты называют проблемы привыкания к другому образу жизни (14%), отношение окружающих (11%), отсутствие рядом семьи и родных (5%). На последнее место иностранцы ставят специфическую для них русскую кухню (3%).

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