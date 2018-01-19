Ким Кардашьян назвала дочку в честь города, в котором вырос Канье Уэст

19 Янв. 2018 2018-01-19T23:51:30+03:00

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Можно было не сомневаться, что родители, назвавшие двух своих детей Норт и Сэйнт – то есть «Север» и «Святой» - придумают необычное имя и для третьего ребенка. Так и вышло: новорожденная дочка Ким Кардашьян и Канье Уэста получила имя Чикаго - в честь американского города. Чикаго – место, где вырос Уэст, и таким образом рэпер решил увековечить родные края. А его жена не стала возражать.

Ранее источники из семейства Кардашьян рассказывали, что Канье хотел назвать дочку в честь своей матери, умершей в прошлом году – Донда. Но то ли супруги решили, что это имя не слишком подходит малышке, то ли не стали называть девочку так же, как покойную родственницу, из суеверия.

О том, как она назвала дочку, Ким Кардашьян сообщила на своем сайте. Чикаго появилась на свет 15 января с весом 3,3 килограмма, ее родила суррогатная мать. Нанять женщину, которая бы выносила их ребенка, 37-летняя Кардашьян решила из-за осложнений двух прошлых беременностей. После последних родов ей сделали сложную операцию, во время которой модель чуть не умерла. Тогда у нее диагнострировали приращение плаценты. Тем не менее, Ким была готова снова сделать операцию на матке, чтобы родить самой в третий раз. Но врачи категорически запретили ей рисковать здоровьем.

Старшую дочку пары зовут Норт - Север.Фото: EAST NEWS

- Канье всегда хотел, чтобы в их семье было пятеро или шестеро детей, поэтому Ким согласилась на суррогатное материнство, - рассказал источник из окружения пары.

У Кардашьян и 40-летнего Канье Уэста есть еще двое детей. Сын Сэйнт родился в декабре 2015 года, старшей дочери Норт – четыре года. После рождения третьего ребенка пары Чикаго глянцевые журналы предлагали Кардашьян и Уэсту кругленькую сумму за первые снимки малышки. Но Ким и Канье отказались из моральных принципов.