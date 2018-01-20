Александр Овечкин вторым из россиян в НХЛ набрал 50-е очко в сезоне

20 Янв. 2018 2018-01-20T09:32:15+03:00

Голевая передача капитана "Вашингтона" не спасла его команду от поражения в матче с "Монреалем" - 2:3

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Хоккеисты "Вашингтона" на своем льду проиграли в очередной игре регулярного чемпионата НХЛ "Монреалю" со счетом 2:3. В этой игре отличились результативными действиями все трое россиян, которые играют в составе "Кэпиталз".

В этой игре шайбы у "Монреаля" забросили Пачиоретти (28-я и 59-я минуты), еще одну шайбу забросил Байрон (51). У "Кэпиталз" шайбы на счету Карлсона (34) и Эллера (60).

Голевую передачу Ларсу Эллеру в конце игры сделал российский защитник Дмитрий Орлов. Ну а в комбинации с участием Джона Карлсона приняли участие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Для него эта передача позволила подойти к отметке в 50 (28+22) очков в регулярном сезоне.

Он стал вторым российским хоккеистом в НХЛ, который набрал 50 баллов в матчах регулярного первенства. Лидером среди наших является форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров - 61 очко - 27 заброшенных шайб и 34 результативные передачи.

"Вашингтон" с 60 очками после 47 игр - третий в Восточной Конференции НХЛ. "Монреаль" же на 13 позиции в таблице, набрав 44 очка в 46 играх нынешнего сезона.