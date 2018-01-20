Россиянин Эдуард Николаев на "КамАЗе" выиграл 13 этап ралли "Дакар", упрочив лидерство в общем зачете

20 Янв. 2018 2018-01-20T09:46:20+03:00

Теперь наш гонщик опережает почти на 4 часа преследователей

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По итогам 13 этапа ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков первое место занял первое место занял россиянин Эдуард Николаев. Участок длинной в 368 километров между городам Сан-Хуан и Кордова его команда "КамАЗа" прошла за 5 часов 59 минут и 2 секунды.

Благодаря победе на очередном этапе Николаев упрочил свое лидерство в общем зачете. Второе место на этапе досталось еще одному россиянину - Айрату Мардеев, который отстал на 50 секунд. Мартин Коломы на "Татре" - третий с отставанием в 6 минут и 6 секунд.

Теперь в общем зачете Эдуард Николаев еще сильнее отдалился от своих конкурентов. Основной конкурент россиянина Федерико Вильягра завершил свои выступления в гонке. И теперь вторым идет Сергей Вязович на "МАЗе" - он уступает 3 часа 53 минуты и 53 секунды лидеру. Третий теперь - Мардеев, отстающий на 5 часов 21 минуту и 5 секунд.

20 января в аргентинской Кордове состоится последний этап ралли "Дакар".