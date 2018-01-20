Киев анонсировал встречу Порошенко и Трампа, а Вашингтон оказался не в курсе

20 Янв. 2018 2018-01-20T11:55:03+03:00

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Чем больше Украина осложняет свои отношения с европейскими странами, тем большей становится ее зависимость от США. После принятия закона о «реинтеграции Донбасса» на Киев стали смотреть еще более скептически не только в Будапеште, Бухаресте и Варшаве, но и в Берлине, Париже и Лондоне. И в такой ситуации поддержка Вашингтона может стать спасательным кругом для занимающего пост президента Украины Петра Порошенко. В этой ситуации встреча Трампа с Порошенко могла бы стать существенной вехой в повышении оптимизма сторонников нынешнего киевского режима, благо что обещанные «Джавелины» пока так и не прибыли на Незалежную.

Подтверждая тот тезис, что в искусстве выдавать желаемое за действительное с нынешним Киевом вряд ли кто может сравниться, глава МИД Украины Павло Климкин анонсировал двустороннюю встречу и переговоры своего начальника с главой администрации США Дональдом Трампом на международном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), который пройдет с 23-го по 26-е января.

- Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопросы и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем, - объявил министр иностранных дел Украины в эфире телеканала «Интер».

И, как и следовало ожидать, запланировано сел в лужу.

Вашингтону пришлось выкручиваться из неприятной ситуации, поскольку там о грядущих переговорах Трампа и Порошенко не подозревали.

- Полноформатная встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий на полях Всемирного экономического форума, - пояснил корреспонденту агентства ТАСС представитель администрации президента США.

Встречи подобного рода не в новинку представителям Украины. Юлия Тимошенко, например, отловила президента США у туалета. Наверное, когда Дональд Трамп уже выходил оттуда. Потому что не могла не понимать, что мужчину, спешащего в туалет, лучше не останавливать на его пути.

Сам Порошенко уже дважды встречался с Трампом, причем, одна из этих встреч прошла буквально в пяти-десятиминутном формате, и, как выяснилось позже, украинская сторона заплатила пролоббировавшим это рандеву структурам, несколько сотен тысяч долларов.

Так что, действительно, такая встреча может состояться где-нибудь на полях. Дежурное рукопожатие. Дежурная просьба денег и «Джавелинов» и в ответ с американской улыбкой от плеча до плеча: «О, йес, Питер! Гуд бой, Питер! Юкрейн из вери импотент!» Не исключено, что как раз на встрече в туалете может произойти историческое рандеву. Там ведь Трамп и руки заодно потом сможет вытереть.

А «гуд бой» Питер, выйдя из комнаты для джентльменов, сможет с чувством воскликнуть на камеры украинских телеканалов: «Галантерейщик и кардинал… пардон, карамельщик и кардинал – это сила!»

И сообщит Украине о новом историческом прорыве в украинско-американских отношениях. Которых уже было, как минимум, два. И все, конечно, знают и помнят, какими историческими свершениями они (те два прорыва) ознаменовались.