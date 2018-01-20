Трагедия в Перми: В каждой школе должен быть нарколог

20 Янв. 2018 2018-01-20T20:19:32+03:00

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Центр Сергея Федорченко давно занимается лечением наркомании, в том числе и наркомании детской. Сотрудники центра ходят по школам и знают проблему изнутри.

- Сергей Анатольевич, детские психиатры, с которыми мы беседовали, подозревают, что резню в школе № 127 устроили подростки с так называемым измененным сознанием. А изменение сознания, как они считают, произошло под действием определенных наркотиков.

- Я в этом ни капли не сомневаюсь. Сейчас появились синтетические наркотики, воздействие коих может подготовить и вызвать именно такую психическую реакцию. Подросток может очень быстро стать сумасшедшим, пойти на любое преступление и на суицид. У нас были случаи, когда подростки пытались убить родителей. Наркоман живет в двух измерениях. Одно напоказ – я веду себя как и все. Другое для себя, где вызревают такие замыслы.

- Но там один из налетчиков, сказывают, выраженный наркоман, а его подельник вовсе на наркомана не похож.

- Может быть у второго еще небольшой стаж. Но сознание уже изменено. Дети очень быстро попадают под зависимость. А мы обращаем на то внимание слишком поздно. Наркоманов выслеживают среди старшеклассников, а надо их вычислять уже во втором, в третьем классе. …Да, именно со второго класса! Сначала они начинают курить обычные сигареты. Потом в их среде появляется конопля, или – «шмаль» на их языке. Начинают ее покуривать.

- Постойте, но насколько ж просто или наоборот второкласснику в Перми эту «шмаль» добыть?

- Очень просто. Они идут на рынок и знают там места, где это продается. Покупают обычно у азиатов. Цена от 50 рублей и выше. В старших классах они уже переходят на кокаин, а то и на тяжелые наркотики синтетические.

- А почему полиция это дело не пресекает еще на рынках?

- Так ведь работники полиции часто дружат с торговцами. Они сами порой запачканы и сами употребляют.

- Как вычислить в ребенке начинающего наркомана?

- Есть признаки, которые выдают. От «шмали» зрачки широкие. От кокаина наоборот очень узкие. Но наркоманы хитрые. Они смазывают веки мазью «звездочка» и это приводит зрачки в норму. Поэтому, если нашли у ребенка в кармане «звездочку», это должно насторожить. Там еще множество признаков – трудное пробуждение утром, снижение интеллект, снижение интереса к прежним увлечениям. Из дома начинают исчезать ценные вещи. Появляется интерес к домашней аптечке. Неряшливость. Волосы стали тусклыми и ломкими. Землистый цвет кожи, и так далее, и так далее.

- Какой, примерно, сейчас процент среди наркоманов среди пермских школьников?

- Не скажу, боюсь ошибиться. Мы тестировали школьников и находили классы, где вообще наркоманов нет. Как правило наркомания там, где в классе учится выходец или несколько выходцев из юго-восточного зарубежья. А сейчас таких деток из южных республик появляется все больше и больше. И у них постоянные каналы связи по доставке наркотиков.

- Но у нас такой огромный полицейский аппарат по борьбе с наркотрафиком. Что он делает?

- Ничего не делает. Больше отчеты пишет. Мы посчитали количество наркотиков, которые потребляет только Пермский край и ахнули. В Пермском крае около 100 тысяч наркоманов. Половина героиновых. Примерно 25 тысяч в городе Перми и 25 тысяч по краю. В среднем наркоман вкалывает около одного грамма в сутки. Хотя у нас был наркоман, который потреблял в сутки 7-8 граммов чистого героина! Но если брать за основу грамм, то только в городе Перми потребляют 25 кило героина в сутки. В месяц получается уже 750 килограмм. За год выходит свыше 9 тонн только в одной Перми! А у нас полицейские выловят 10 килограммов героина и заявляют, как о большом успехе. Но это лишь ложка от ведра. Поэтому говорить о какой-то борьбе с наркомафией просто несерьезно. А если считать, сколько денег тратится на наркотики, то вообще жуть. В Перми грамм героина стоит 500-600 рублей. В Березняках, Красновишерске, Соликамске и так далее грамм стоит уже 700-800 рублей.

- Директор 127-й школы, где случилась резня, заявила нам категорично, что в их школе никто наркотик не потребляет. Могут простые учителя разглядеть наркоманов школьников, если те принимают умеренные дозы и под стол не падают?

- Нет, конечно. Только опытный нарколог выявит незначительные признаки.

- А если так, то может быть в школы вместо психологов, от которых, как видим, толку никакого, пригласить наркологов?

- Для этого нужно разрешение родителей.

- Наверняка бОльшая часть родителей согласятся.

- Думаю да. Школьный нарколог должен не только выявлять наркоманию, но и преподавать в этой области. А также работать не только с детьми, но и с родителями, и с педагогами. У нас был опыт в одной пермской школе, где мы не только детей наркоманов выявляли, но и педагогов от алкоголизма лечили. Так вот, этот школьный нарколог должен быть наделен очень большими правами и абсолютно не зависеть от руководства школы.

- Конечно. Иначе все это придет к не выносу мусора из избы.

- Но это надо решать как-то законодательно.

***

Иные скажут, ежели в школах, в лицеях, вузах ввести в аппарат наркологов, это ж какие деньги надо на то потратить?!

Да, это стоит денег. Только куда еще больших денег нам ныне требуется на лечение наркоманов. А сколько горя от этой публики, мы уж не говорим.

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