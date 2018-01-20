Спикер парламента Молдовы хочет от России контрибуции и вывода миротворцев

20 Янв. 2018 2018-01-20T21:40:49+03:00

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Противостояние в Молдове между парламентом и правительством, с одной стороны, и президентом Игорем Додоном, с другой, вышло на новы качественный уровень. Теперь Додона провоцируют, разыгрывая «российскую карту» в сфере международных, нет, не отношений, а пожеланий. Порцию редких по наглости «хотелок» озвучил в интервью Latvijas Avize спикер молдавского парламента Андриан Канду.

Оказывается, его крайне не устраивает присутствие российских военных на территории Приднестровской молдавской республики. Напомним, около 1200 военнослужащих России находится на базе близ Тирасполя и осуществляют миротворческую миссию с 1992 года, а также охраняют склады с вооружением и боеприпасами, которые находятся там еще с советских времен.

- Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое как присутствие российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине, - заявил Канду и назвал российский контингент ни больше, ни меньше, а «оккупационными силами».

Канду также высказал намерение взыскать с Москвы много миллиардов долларов в качестве компенсации за ту самую «оккупацию» Приднестровья в течение последней четверти века.

- Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет, - также пообещал он. И выразил уверенность, что присутствие российского контингента попадет в поле зрения ООН. До прибалтийского нахальства

Напомним, 21 июля прошлого года молдавский парламент принял заявление о выводе российских войск с территории ПМР. За документ тогда проголосовал 61 депутат из 101. А в августе 2017-го года Молдова обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. В своем выступлении представитель Молдовы при ООН Виктор Морару особо отмечал, что присутствие российских военных «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности» Генассамблея ООН в этой просьбе Кишиневу отказала..

Правда, до нахальства глав прибалтийских республик, с завидной регулярностью требующих у России контрибуции за «весь период советской оккупации», Канду пока не дошел. Подчеркнул, что «пока общественность Молдовы к такому более чувствительному вопросу не готова». Но, по его мнению, это вопрос времени.

- Мы не можем абсолютно во всем винить советскую оккупацию… Может быть, когда-нибудь мы создадим такую комиссию, чтобы рассчитать компенсацию, - пояснил он. И, ясное дело, помочь в этом деле должны «настоящие» партнеры – Евросоюз и США. И, самое интересное, при все при этом Канду попытался сохранить, что называется, «невинность». - Как проевропейская партия мы хотим не конфликта с Россией, а отношений, основанных на взаимном уважении – чтобы Россия взаимодействовала с нами на равных, а не как со страной второго или третьего сорта.

И здесь пахнуло какой-то уже украинской логикой. Киев тоже объявил, что намерен закупать у «Газпрома» российский газ и тут же объявил, что ищет зарубежные активы российского концерна, чтобы иметь возможность их арестовать. Впрочем, на Украине это уже традиция – объявлять Россию страной-агрессором и одновременно наращивать объемы торговли с «агрессором» и «оккупантом» И, похоже, что украинство заразно и может передаваться через политические заявления и СМИ.

Вообще, если брать это интервью Канду само по себе, то дружеская, а может, и застольная даже беседа двух муравьев, которые собрались вместе завалить медведя, не может не насмешить. Они всерьез обсуждают, какую контрибуцию потребуют с медведя, забыв, что если медведь чихнет или высморкается, то их накроет девятая волна, и они начнут истошно визжать об аннексии.

Однако, если учитывать молдавскую специфику, то все становится гораздо интереснее. В этом году в Молдове должны состояться парламентские выборы, и шансы на победу у проевропейских и антироссийских партий весьма невысоки. А если победу одержат социалисты вместе с Додоном, то такая лексика из уст молдавских представителей власти уйдет в историю. А потому молдавские «проевропейцы» готовы сейчас на любую провокацию, чтобы сорвать выборы или переломить их в свою пользу.