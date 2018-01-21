Российский орден Дружбы вручен великому американскому джазмену
Генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Сергей Овсянников исполнил Указ Президента РФ и вручил орден Дружбы великому американскому музыканту, художественному руководитель джазового коллектива нью-йоркского Линкольн-центра Уинтону Марсалису.
Указ о награждении был подписан главой российского государства 24 октября 2017 года.
Уинтон Марсалис, трубач и композитор – лауреат «Грэмми» и Пулитцеровской премии по музыке, автор нескольких книг; введен в Зал славы Gramophone.
Российский орден Дружбы вручен великому американскому джазменуФото: Алексей ОСИПОВ
Орденом Дружбы награждаются граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; за плодотворную деятельность по сближению