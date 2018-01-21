Мартен Фуркад выиграл масс-старт на Кубке мира по биатлону в Антхольце

21 Янв. 2018 2018-01-21T17:29:19+03:00

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В воскресенье, 21 января, в итальянском Антхольце прошла последняя гонка на этапе Кубка мира по биатлону. Мужчины вышли на масс-старт на 15 километров. В нем приняли участие трое российских спортсменов - Антон Бабиков, Александр Логинов и Антон Шипулин. Но победа в очередной раз ушла в руки француза Мартена Фуркада.

Уверенно проведя гонку и выйдя вперед после третьего огневого рубежа, Фуркад пришел первым к финишу. Шипулин перед последней стрельбой имел шансы побороться за медаль, однако он допустил промах и ушел на штрафной круг, вывалившись из кандидатов на место в тройке призеров.

Второе место занял Йоханнес Бе, а третьим стал Эрленн Бьонтегаард. Немцы Долль и Кюн - 4-5 места. Антон Шипулин завершил соревнования на девятой позиции. Александр Логинов - на 18 месте, Антон Бабиков - 24-й в итоговом протоколе.

Этой гонкой завершилась программа Кубка мира по биатлону перед Олимпиадой. И теперь спортсмены будут заняты подготовкой к играм в Пхенчхане. Они пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе. Ну а первый старт на Олимпиаде у биатлонистов пройдет 10 февраля. Женщины разыграют медали в спринтерской гонке.