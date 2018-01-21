Всемирный день снега Россия отметила снегопадами. Но не рекордными

21 Янв. 2018 2018-01-21T19:05:49+03:00

В Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях за сутки может выпасть до половины всей январской нормы осадков Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Всемирный день снега - праздник новый. Отмечать его 21 января придумали в 2012 году в Международной Федерации лыжного спорта. А в 2018 году погода в России "признала" праздник - и отметила его сильными снегопадами во множестве регионов.

МОСКВА

В Москве этой зимой по снегу скучали не только лыжники. Даже новогодняя ночь прошла без всякого намека на сугробы, ни снеговика слепить, ни в снежки поиграть, ни на санках покататься! Но все же столичный пейзаж изменился и стал по-зимнему белым. Долгий снегопад начался накануне Всемирного дня снега, 20 января, около 2 часов ночи, и продолжался в ночь на 21-е.

За сутки, по данным Московского метеобюро, сугробы выросли на 6 сантиметров. Сейчас их высота составляет 22 - 23 сантиметра.

Конечно, снегопад этот далеко не рекордный - по меркам нормальной русской зимы. Но для нынешней, аномально теплой и бесснежной, очень даже заметный. Мело во всех районах столицы и Подмосковья. В аэропортах столицы из-за ненастья были отменены и задежаны около 40 рейсов.

Столичный пейзаж изменился и стал по-зимнему белымФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КРЫМ

Снежная зима пришла и на побережье Черного моря - вместе с атмосферными фронтами балканского циклона. В Крыму мокрый снег и снег с дождем во многих районах прошли в воскресенье и продолжатся в понедельник, 22 января. Снег в основном в горах, на побережье дождь.

Во вторник, 23 января, погода по прогнозам синоптиков станет совсем зимней - со снегом, метелями, гололедицей. В Крыму резко похолодает: 23 января до 0...-5 градусов, 24 - 25 января по ночам -7...-12, днем -2...-7 градусов, рассказали в Московском метеобюро.

Снежная зима пришла и на побережье Черного моря. Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

ОТ ВОЛГИ ДО ВОЛОГДЫ

Тот же мощный балканский циклон (у метеорологов даже термин есть такой - "балканец", подобные атмосферные вихри идут к нам с юга Европы, приносят теплый и влажный воздух и становятся причиной сильных снегопадов) во Всемирный день снега засыпал множество российских регионов.

В Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях, по данным экспертом центра "Фобос", за сутки может выпасть до половины всей январской нормы осадков, а сугробы вырастут вдвое. На дорогах - снежные заносы. Итоги воскресного снегопада синоптики подведут в понедельник.

Досталось снежинок и жителям Поволжья: во Всемирный день снега метет в Пензенской, Саратовской и Самарской областях, в Татарстане, Мордовии, Чувашии и Удмуртии.

Циклон движется по Европейской территории России на северо-восток, объясняют в центре "Фобос". В ночь на понедельник, 22 января, центр его пройдет в 200 кмлометрах восточнее Москвы. И снегом завалит уже Рязанскую, Владимирскую, Костромскую и Нижегородскую области. А в понедельник днем метели доберутся до Вологодской области.

ЛАВИНЫ

Риск схода снежных лавин в эти дни очень высок в Адыгее, в горах Краснодарского края, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и других регионах Северного Кавказа, предупредили в Гидрометцентре России.