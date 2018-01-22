2018-01-22T00:46:48+03:00
Спорт

Шайба Александра Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Филадельфией"

Клуб из столицы США уступил со счетом 1:2 в дополнительное время
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Овечкин поразил ворота "Филадельфии", но его "Вашингтон" проиграл со счетом 1:2.Александр Овечкин поразил ворота "Филадельфии", но его "Вашингтон" проиграл со счетом 1:2.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 21 января, в очередном матче регулярного первенства НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", за который играет трио российских хоккеистов во главе с Александром Овечкиным, встречалось с "Филадельфией Флайерз". "Летчики" одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время.

На 27-й минуте игры Михаэль Раффль вывел "Флайерз" вперед - 1:0. На 40-й же Александр Овечкин точным броском сделал счет равным. Основное время поединка завершилось вничью 1:1. И прямо на первой же минут овертайма Трэвис Конечны забросил победную шайбу в ворота "Кэпиталз". И голевую передачу ему сделал российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов.

После этой игры Александр Овечкин укрепил свое лидерство в гонке снайперов НХЛ. На его счету 29 заброшенных шайб в этом сезоне.

"Филадельфия Флайерз" после победы поднялась на седьмую позицию в Восточной конференции НХЛ с 54 очками в 47 матчах сезона. А "Вашингтон" - на третьей позиции в Восточной конференции, у команды Александра Овечкина 61 очко в 48 матчах регулярного чемпионата.

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