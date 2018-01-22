Путешествие из Петербурга в Читу

22 Янв. 2018 2018-01-22T13:02:58+03:00

Как Денис оказался в Москве — история из серии «хотите верьте, хотите нет» Фото: Евгения КОРОБКОВА

Корреспондент "КП" Евгения Коробкова делится своей историей из серии "хотите - верьте, хотите - нет"

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Денис Седов — тощий тридцатисемилетний мужик торопливо ест гамбургер. У Дениса пучеглазое, доброе и немножко ушибленное лицо.

— Да я и есть ушибленный, — говорит Денис. — Меня в детстве машина сбила. Хотите верьте, хотите нет.

Улыбается закрытым ртом, стесняясь отсутствия переднего зуба.

Когда учился в читинской школе, кто-то из старшеклассников прибежал, крикнул. На трассе перевернулся цирковой фургончик. Медвежата разбежались. Айда смотреть.

И Денис побежал. Представлял белое, снежное поле, рассыпавшихся, как мячики, черных лохматых медвежат. Они борются друг с другом, катаются в снегу, убегают от цыгана, прихватив его балалайку...

Очнулся в больнице. Были медвежата или не были — до сих пор не знает..

Как Денис оказался в Москве — тоже история из серии «хотите верьте, хотите нет».

— Девушка, а не дадите немножко денежек, очень есть хочется? — окликнул меня у входа в "Макдональдс" мужик. Это случилось вечером, 13 января. Мужик был в приличной аляске, вязаной спортивной шапке, с рюкзаком за плечами.

На Тверской водятся самые изобретательные побирушки. Они всегда просят конкретное. Восточные дети с ласковыми и большими, как буковки «СССР», глазами, просят поделиться сдачей. Модный инвалид в кроссовке от Канье Уэста на единственную ногу держит табличку «Помогите на бигмак». Уже не в первый раз в "Шоколадницу" на Тверской заходит хорошо одетая женщина и подсаживаясь за столики заговорщическим шепотом просит выручить ста восемьюдесятью рублями, расплатиться за американо: «Представляешь, клатч дома забыла, сунулась — нет. Спасибо. А номер карточки оставьте — я перешлю по интернет-банку».

Вчера возле Тверской меня остановила аккуратная московская старушка и с греющим душу аканьем попросила денег на проезд в метро. Но когда я протянула ей проездной с оставшимися пятью поездками, бабка фыркнула и отправила меня пешим эротическим маршрутом.

- Денежек не дам, а гамбургер могу купить, — ответила мужику в аляске. И сама удивилась ответу:

— Буду очень признателен.

Этот Новый год он решил встретить в Петербурге. Потому что учительница по истории всегда повторяла: Петербург — самый красивый город в мире. Обязательно нужно его увидеть.

Приехал. Увидел. В петербургском хостеле его и обобрали.

Спросил, а нет ли у меня каких знакомых. Чтобы наколоть им дров или поклеить обои в обмен на билет до Читы. Может, напишете в свой фейсбук? А то я маленько колхозник. У меня нет там странички.

- Дура! - хором обозлился фейсбук. И принялся уверять, что передо мной обычный мошенник. Подумаешь, гамбургер взял. От бесплатного гамбургера мы бы и сами не отказались. А деньги он не на билет, а на водку клянчит. Как пить дать.

Я спросила: Денис, вы алкоголик?

- Меня обокрали при распитии спиртных напитков, - стесняясь, ответил Денис. - Но я не алкоголик.

В честь старого Нового года выдала тысячу рублей на хостел в Москве. Сказала: приходите завтра в редакцию. Что-нибудь придумаем. Про себя подумала: если врет — не придет.

Но Денис пришел. С аппетитом поужинал. Спросил, нет ли у меня лишнего сотового телефона. Взял мой старый "Самсунг Гэлэкси", пообещав вернуть, когда все устроится, и отправился туда, куда я его отправила. В ангар спасения православной службы «Милосердие», что на Николоямской, 55. По крайней мере, когда я туда позвонила, пресс-секретарь сказала: «Пусть приходит».

Ангар спасения православной службы «Милосердие»Фото: Евгения КОРОБКОВА

На Таганской шумно ругались охранники и бездомные побирушки.

— Не трогай меня руками, я родилась здесь, я здесь и умру, — пружиня на сломанных каблуках, кричала тетка в замызганном чебурашковом пальто.

— В метро родилась? — меланхолично осведомился привычный ко всему человек в форме, ловким движением колена выдворяя даму из здания.

В пять часов вечера лагерь уже был закрыт. Но Седов постучал в окошко проходной, сказал, что он из «Комсомольской правды», и его приняли.

В палатке помощи выдали банку тушенки, банку сайры и четыре пакетика сухого картофельного пюре.

— Тебе есть, где жить? — осведомился человек из палатки.

— Нет, — ответил Седов.

— А сколько ты дней на улице?

— Нисколько.

— А, ерунда, — махнул рукой человек. И попросил прийти завтра.

Вечером Седов снова притащился в редакцию.

В палатке помощи выдали банку тушенки, банку сайры и четыре пакетика сухого картофельного пюреФото: Евгения КОРОБКОВА

Впрочем, на подмогу пришло наше радио. Денису предложили рассказать историю. Вдруг кто откликнется и поможет. Ведущий Антон Челышев поиграл в угадайку. Но даже убедившись в том, что Денис отлично знает все читинские реки и станции, все равно покачал головой.

— Мутный ты, Денис. Соцсетей у тебя нет. Родственников нет. Что-то скрываешь. Сам расскажешь или я догадаюсь?

Глядя на то, как гость студии ссыпает в карман карамельки из вазочки, мрачно поинтересовался: «Может, ты сидел?».

Денису предложили рассказать историю по радио. Вдруг кто откликнется и поможетФото: Евгения КОРОБКОВА

- Ага. Сидел маленько. В Чите, за мошенничество, - поднял глаза Денис. Стрельнул у меня и у Антона на метро и проживание и ушёл в хостел. Чтобы вновь появиться днём следующего дня и объявить, что «по ходу, «Милосердие» не купит билеты в Читу». Предложили поработать на ферме, но без денег. Он отказался. Тогда ему опять велели приходить завтра. Но шансов, что Служба помощи купит билет - мало.

- Говорят, зачем вам билеты в Читу, если прописка у вас ростовская, - ошарашил Денис.

- А у тебя ростовская прописка?

И Денис поведал новую историю. О том, как жил с женой в Ростове. Как поссорились перед Новым годом — расстались. Как взял заработанное трудом ремонтника и отправился назад, в Читу, в родительский дом. Остальное мы слышали.

В этом месте и без помощи фейсбука до меня дошло, что мне нагло и безбожно врут. Сняла с карточки пять тысяч рублей, протянула Денису и попросила больше не приходить.

- Тебе же не надо ни в какую Читу. Тебе просто нужны деньги. Так бы сразу и сказал. Зачем было врать?

Он ушёл, оставив деньги на столе.

На следующий день звонил, видимо, передумав, но я не брала трубку. Мне надоело благодетельствовать.

Вообще, сделать доброе дело непросто. Даже подать - и то не просто. Хочется, чтоб не обманули. Хочется своей помощью вложиться в дело. Помогать Денису было интересно. Он просил на конкретное и не пренебрегал конкретным. Гамбургер, хостел, телефон... Ну и ещё рассказывал смешное и никогда не переходил границ. В отличие от дураков-комментаторов фейсбука. Они писали: «Женя, нам очень не хватает секса».

Вечером, когда я уходила домой, охранник передал две бумажки. На одной была распечатка билета до Читы. На другой - несколько слов благодарности, написанные от руки.

Эту бумажку я опубликовала на страничке посрамленного фейсбука. И все-таки Денис сказал правду.

А потом случилось еще одно чудо.

Дениса подкормили в поезде

Кирилл Флутков, директор сервиса foodball по обеспечению едой в поезде сам вышел на меня и предложил кормить Дениса в поезде. Ехать в Читу несколько дней, за это время можно оголодать и озвереть.

На сайте сервиса Кирилл предложил выбрать станции и еду для путешественника.

- Хотя, если честно, я сомневаюсь, что мы найдём его в поезде, — сказал Кирилл. - Скорее всего, вас все-таки обманули. Пожалел, что вписался в это дело и сошёл. В Чите сейчас минус сорок. В Москве зимовать лучше... В общем, не расстраивайтесь, если ничего не выйдет.

В два часа ночи поезд Москва-Чита сделал остановку в Омске. Молодой и бойкий курьер с пиццей, с пирогами, напитками и фотоаппаратом наперевес, отодвинул сонного проводника седьмого вагона, бодро прошёл к сороковому месту, но ни вещей, ни сумок, ни других следов жизни на полке не обнаружил.

- Как мы и думали. Обманул Денис, - отзвонился курьер директору сервиса.

Вышел на перрон.

- У вас сигареты не будет? - спросил тощий лупоглазый мужичок в аляске и с рюкзаком на спине.

- Вас не Денис зовут? - на всякий случай поинтересовался курьер.

— Нет, — ответил мужик, подозрительно зыркнув.

— Вас обокрали в Питере?

— Никто меня не обкрадывал. Хотите верьте, хотите нет, — сказал человек, затушил сигарету и куда-то засобирался.

— Вам от Жени привет, — снова сказал курьер.

Человек обернулся и улыбнылся щербатым ртом.